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共軍宣布9日起至11日，於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區，各界關注中國是否會在賴清德總統返國後發動「聯合利劍-2024C軍演」。媒體報導，在中國軍事威脅下，陸委會恐喊停17日舉行的台北-上海「雙城論壇」。台北市長蔣萬安今（11）日表示，雙城論壇是兩岸間難能可貴的官方對話平台，希望能夠繼續舉辦。民進黨台北市議員林延鳳則批評，過去有雙城交流，但中國軍演也沒因此減少，中國對台統戰策略，不會因蔣萬安一人改變。蔣萬安今日出席台北市政府113 年度誠就永續獎頒獎典禮，並於會前受訪。蔣萬安回應表示，過去這段期間，大家也很清楚，許多國家認為此區域兵凶戰危，也認為這地方是地緣政治的高危險區，但是雙城論壇是目前難能可貴、兩岸之間僅存的溝通交流平台之一，「所以我們很希望雙城論壇能夠繼續辦下去。」蔣萬安強調，「越緊張越困難時，越需要溝通交流，交流比不交流好，增加了解比增加誤解好，所以我們應該要對台灣民主韌性有信心，對於雙城務實交流期待，希望雙城能繼續辦下去。」對此，林延鳳透過錄影回應表示，「請蔣萬安必須要務實，不要過度自戀！」中國對台灣的統戰策略，不會因為蔣萬安一個人而改變，況且過去這幾年也有舉辦雙城交流，但中國對台灣的文攻武嚇跟軍演，也沒有因此而減少。林延鳳說，所以不像蔣萬安說的，「越嚴峻越要交流，反而是越交流越糟糕，現在硬要舉辦雙城論壇的話，請問到底是要滿足中國的需求，還是蔣萬安你自己的政治野心呢？相信所有國人以及台北市民心中有一把尺，自己也會判斷。」