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韓國總統尹錫悅無預警戒嚴，還派遣軍隊強闖國會與中選會，雖在短短6小時內解除，但主導這次戒嚴的重點政治人物如總統尹錫悅、時任國防部長金龍顯等人遭政治追殺，週三（11）韓國警方表示已前往總統辦公室、警察廳、國會警備隊等地進行強制扣押搜索，還稱已帶走了18人進行調查。《韓聯社》指出，針對這次戒嚴風波，警方已經成立特別搜查團，並在11日針對位於首爾市龍山區的總統辦公室、警察廳、首爾地方警察廳、國會警備隊等上述4個地點進行強制扣押搜索。戒嚴特別搜查隊在今早11時45分抵達總統府辦公室，警方稱向特勤局出示了搜查令，上頭明文寫著搜查目的是尹錫悅總統，並於中午12點左右抓獲了18人。報導稱，直到調查小組宣布搜索並扣押總統府後，總統保安局才提前得知相關資訊。此外，前國防部長金龍顯與警察廳長趙志浩、首爾警察廳長金峰植已於昨（10）日晚間至11日凌晨遭到逮捕羈押。