我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市迎來壓回壓力，四大指數昨（10）日全數收黑，其中台積電ADR大跌逾3%，拖累台北股市今（11）日同步走低，開盤下跌16.72點、來到23108.36點，隨後在權值股熄火之下，失守23000點關卡，最低一度來到22880.57點，不過盤中一度有買盤挹注，午盤站回23000點，下跌97.3點或0.42%，來到23027.78點。大盤開低震盪，櫃買指數開盤下跌0.31點、來到257.9點，不過中小型股今日走勢強勁，帶動櫃買成功翻紅，午盤上漲0.52點或0.2%，來到258.73點。今日午盤個股成交量排行榜前五名：神達、富喬、華通、鴻海、零壹；午盤個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、緯穎、零壹、聯發科。權值股也同步走低，權王台積電明日除息，每股配發現金4元，今日是買進的最後一日，開盤下跌20元、來到1045元，隨後有買單挹注，最高一度來到1060元、下跌5元，午盤則是下跌15元或1.41%，來到1050元；鴻海開盤下跌2元、來到190元，雖然盤中一度翻紅來到194元，但也是曇花一現，立即翻黑，午盤下跌2元或1.3%，來到189.5元，失守190元；昨日逆勢走高的聯發科開盤下跌30元、來到1320元，盤中最低一度來到1305元，午盤下跌5元或0.37%，來到1345元。