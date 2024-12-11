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▲李雅英今 （11）日出席活動受訪表示，今年聖誕節及跨年「心情有些孤單」，打算開直播跟粉絲共度，並透露未來會持續「把中文練好」，盼球迷繼續支持她。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲李美英（左）及其兒子Naroo（右）公開露面，分享參加《黑白大廚》的背後原因，同時表示未來確定不參與第二季。（圖／記者吳翊緁攝影）

南韓啦啦隊女神「全民表妹」李雅英為職籃台啤永豐雲豹及職棒富邦悍將成員，穩定在台發展收服廣大粉絲，今（11）日她與實境秀《黑白大廚》中爆紅的名廚李美英出席直播活動，現場料理起道地韓式料理「安東燉雞」，擔任小幫手的李雅英虛心求教，表示能向大師學習非常榮幸。此外，先前李雅英的閨蜜好友李晧禎返韓發展，而留在台灣的她被問及聖誕節及跨年怎麼過，她表示「今年在台灣有點孤單」，打算開直播和粉絲共度，且目前沒有中意的台灣男生，最後李雅英也透露未來目標，「把每個任務盡力去達成，再來主要把中文好好練好。」記者會上，李雅英被關心到今年聖誕及跨年怎麼過，她笑回「今年在台灣心情是有點孤單，打算跟粉絲開浪LIVE直播」，後又被追問目前有沒有心意的台灣男生，身旁的翻譯人員則急跳出面阻擋問題，「應該是沒有」，此外，粉絲也十分關心李雅英的事業動向，她也透露繼先前的快閃品牌店之後，目前僅好好將每個工作盡力完成，再來就是「把中文好好練好」，展現十足誠意相當寵台灣粉絲。而《黑白大廚》中的李美英今也大展廚藝，料理道地韓式料理「安東燉雞」，現場香氣四溢，她受訪時被問到對台灣最印象深刻的地方，她表示非常喜歡夜市，「沒想到這麼大，食物種類非常多，台灣人非常有禮貌，大家印象很好，非常有人情味」，而食物方面則對「地瓜葉」記憶猶新，還有像是台式泡菜、鳳梨蝦球及燉雞肉等，讓李美英愛不釋手，不過也補充說不喜愛「香菜」，形容它味道很像「廁所」的味道。至於李美英當時為何會參加節目？原來是其兒子從網路上看到徵選後希望她報名，還整整說服她三天，李美英兒子也受訪透露，如今樂見母親暴紅「每天都有新的事情，覺得每天都很開心，每天都在成長」，且私下最喜愛母親做的「辣炒豬肉、剛醃漬好的泡菜」，而李美英來台行程活動滿滿，兒子也化身貼心隨扈，一邊擔任經紀人，一邊見證母親發光發熱的樣子，另外《黑白大廚》第二季已開始籌備，李美英及兒子也共同表示，「確定不打算接第二季。」