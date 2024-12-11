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台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城容積弊案，以及政治獻金假帳案，逐漸進入最後偵查終結階段，為了釐清柯文哲政治獻金金流，今（11）日再傳喚木可公關公司負責人李文娟，以被告身分至北檢應訊。李文娟上午9時許抵達北檢，看到大批媒體守候，她以右手阻擋臉龐，躲避媒體拍攝，面對媒體追問，她不發一語且緊皺眉頭，快步走入二樓偵查庭。目前檢方偵辦進度，雖已查扣木可公關公司名下3883萬7712元資產，但柯文哲的政治獻金金流，如何轉入木可公關、誰決策指示，皆仍須檢方調查釐清。當初柯文哲曾爆發治獻金假帳風波時，曾親上火線解釋，參選總統時找來高中同學李文宗擔任財務長，李文宗的妹妹李文娟，原是木可公關負責人，也到競總負責出納會計工作，李文娟日前以150萬元交保。檢方持續追查，發現柯文哲競選經費透過多筆「授權金」轉入木可公關公司，金額高達1300萬元，懷疑柯文哲、李文宗等人，涉嫌以不實名目，把應該進入政治獻金專戶的錢，挪到木可公關名下，另外競總也疑似用公款，幫木可公關、眾望基金會支付員工薪水，涉嫌虛報項目挪用、侵占政治獻金，此外，柯文哲競選總統時募款的QR code，是否連結到木可公關，也將是檢方釐清重點之一。