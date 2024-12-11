日本知名連鎖便利商店羅森（LAWSON）傳即進駐台灣，目前已經在台灣註冊商標，消息引發廣大討論，而日本旅遊達人林氏璧，也曾在粉專舉辦台灣消費者必買LAWSON好物，「炸雞君小雞塊（からあげクン) 」以38%得票率奪冠，也是眾多網友瘋狂敲碗希望來台的熱門美食之一。
根據日本旅遊達人林氏璧於「日本自助旅遊中毒者」臉書粉絲專頁舉辦投票，票選出到日本Lawson必買的好物，人氣排行榜中前10名都是美食奪得，其中炸雞君小雞塊以輾壓性的得票率奪冠。
🟡日本旅遊達人林氏璧票選出的「日本LAWSON必買的好物」排行榜：
1、炸雞君小雞塊（からあげクン) 得票率：38%、1240票
2、L炸雞（L-チキ）得票率：13% 、392票
3、炭火串燒系列（烤雞串，烤蔥豬肉串等）得票率：8%、 286票
4、其他炸物（香腸，大熱狗，可樂餅等）得票率： 5%、135票
5、OHAYO乳業 Jersey牛奶布丁（ジャージー牛乳プリン）得票率： 5%、132票
🟡日本電視台TBS票選LAWSON員工推薦美食
1、Uchi Café澎鬆起司蛋糕
2、Uchi Café濃厚泡芙
3、GODIVA巧克力銅鑼燒
🟡炸雞君小雞塊（からあげクン) 網友票選冠軍
炸雞君小雞塊在日本LAWSON熟食專櫃販售，除了有多款口味可以選擇外，還有區域限定販售的品項，像是曾販售過的青森大蒜奶油、關西地區的王將餃子魔力粉，每款售價含稅價248元日幣（約新台幣54元）。
此次日本LAWSON有機會來台消息傳出後，不少台灣網友也敲碗「一定要有炸雞 貴一點點沒關係」、「被炸雞耽誤的超商」、「一定要有炸雞來」。
《NOWnews》記者過去實際品嚐炸雞君小雞塊，口感軟嫩且像是現炸，是相當符合台灣人口味的炸物，多元的口味讓消費者吃不膩，每份容量適合當小點心獨食，尤其推薦辣味以及明太子口味。
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🟡日本旅遊達人林氏璧票選出的「日本LAWSON必買的好物」排行榜：
1、炸雞君小雞塊（からあげクン) 得票率：38%、1240票
2、L炸雞（L-チキ）得票率：13% 、392票
3、炭火串燒系列（烤雞串，烤蔥豬肉串等）得票率：8%、 286票
4、其他炸物（香腸，大熱狗，可樂餅等）得票率： 5%、135票
5、OHAYO乳業 Jersey牛奶布丁（ジャージー牛乳プリン）得票率： 5%、132票
🟡日本電視台TBS票選LAWSON員工推薦美食
1、Uchi Café澎鬆起司蛋糕
2、Uchi Café濃厚泡芙
3、GODIVA巧克力銅鑼燒
🟡炸雞君小雞塊（からあげクン) 網友票選冠軍
炸雞君小雞塊在日本LAWSON熟食專櫃販售，除了有多款口味可以選擇外，還有區域限定販售的品項，像是曾販售過的青森大蒜奶油、關西地區的王將餃子魔力粉，每款售價含稅價248元日幣（約新台幣54元）。
此次日本LAWSON有機會來台消息傳出後，不少台灣網友也敲碗「一定要有炸雞 貴一點點沒關係」、「被炸雞耽誤的超商」、「一定要有炸雞來」。
《NOWnews》記者過去實際品嚐炸雞君小雞塊，口感軟嫩且像是現炸，是相當符合台灣人口味的炸物，多元的口味讓消費者吃不膩，每份容量適合當小點心獨食，尤其推薦辣味以及明太子口味。