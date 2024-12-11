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雙11購物節點燃買氣，加上第4季迎來產業旺季，有望挹注電商11月營收。台灣線上零售業龍頭momo富邦媒11月營收穩健成長，達155.7億元，月增91%、年增約3%；反觀PChome網家，營收43.6億元，雖月增約39%，卻年減約11%。momo今年11月單月表現穩健，累計1至11月合併營收約為新台幣1028.2億元，較去年同期成長3.3%，續創歷史同期新高紀錄；延續雙11買氣熱潮，12月進入電商零售產業年終銷售旺季，momo加足馬力推出《1212年終盛典》，盼再創營運佳績。PChome雙11表現失色，業績未能成功帶動營收年月雙增，且已連續三年呈現11月年減的狀況；前11月營收340.6億元、年減逾9%，年減幅持續擴大。PChome 24h購物指出，今年11月尾牙禮品大宗採購詢問度較去年同期成長20％，預估12月中旬至1月上旬將迎來採購高峰，是否有望帶動全年營收，仍是未知數。