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勞動部勞動發展署北分署吳姓公務員之死，揭露署長謝宜容職場霸凌事件，新任部長洪申翰今（11）日公布重啟調查的新報告，推翻原先「目的良善」的結論，證實謝宜容確有霸凌且導致吳員輕生。不過，民眾黨立院黨團總召黃國昌仍不滿指出，新報告對於是誰包庇謝宜容隻字未提，顯見民進黨政府想把斷點設在謝宜容，因為她「靠山很硬嘛！」勞動部重啟勞發署北分署謝宜容職場霸凌案，黃國昌今針對新的報告內容緊急開直播表示，今天一早辦公室就向勞動部索取新的調查報告，但勞動部竟回說等記者會開完就會上網公告，意思是要他們自己下載，態度傲慢，最後他只能跟記者要報告。他進一步批評，勞動部這份報告就是在自打臉，不但結論跟翻首份報告南轅北轍，也證實第一份報告都在說謊、包庇、遮掩。他不滿表示，新報告直指謝宜容有霸凌、且是導致吳員輕生的原因；新北地檢署針對勞動部弊案也在今早聲請羈押謝宜容。但不管是行政調查還是司法調查，民進黨政府都已經把斷點設在謝宜容。是誰縱容謝宜容、負責首份報告的高官要不要處理，新報告都沒有說明。黃國昌說，北分署在2023、2024兩年期間共有6次職場霸凌申訴案，但沒有任何一件最後有成案。他先前質詢部長洪申翰時，也提過這件事，但現在的調查報告還是沒有提到為何這6件案被吃案、是誰吃案。謝宜容到職分署長後就對同仁、各級主管持續威脅、人格貶義、濫用職權，「過去這1年多誰幫謝宜容撐腰？調查報告裡面一個字都不敢提。為什麼不敢提？因為謝宜容靠山很硬嘛！」前部長許銘春的名字都沒提，因此「陳菊人馬你敢說什麼！」