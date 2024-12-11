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▲世界棒球12強中華隊總教練曾豪駒，將在經典賽資格賽續任，不過中華隊成員將會出現大洗牌（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

12強冠軍班底僅剩陳傑憲！在世界12強棒球賽驚喜奪冠後，中華職業棒球大聯盟今（11）日針對明年2月的經典賽資格賽，進行選訓會議並提出35人名單。針對先前蔡其昌會長曾表示，有聯絡大聯盟台美混血球星Corbin Carroll以及Stuart Fairchild，曾豪駒未明確回應2人是否在名單之中，只表示都還在保持聯繫。陳傑憲在這次2024世界棒球12強打出不可思議的成績，囊括MVP、最佳外野手、最佳防守球員、打擊王四項大獎，更因此傳出母隊統一獅有意給出超長合約留人。對於選進陳傑憲，曾豪駒解釋道：「經典賽資格賽共有8隊參賽，將會分為2組，並進行組內循環賽，取前2名晉級會內賽。比賽預計在2025年2月21日至3月6日進行，和中華隊同在A組的包含南非、尼加拉瓜以及西班牙。