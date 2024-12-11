12強冠軍班底僅剩陳傑憲！在世界12強棒球賽驚喜奪冠後，中華職業棒球大聯盟今（11）日針對明年2月的經典賽資格賽，進行選訓會議並提出35人名單。根據《ETtoday》、《聯合報》等多家媒體報導指出，雖然會議未公佈名單，不過確定接任總教練的曾豪駒表示，12強中華隊班底中，只有隊長陳傑憲1人在資格賽名單中，且值得一提的是，35人名單中，有多達約12至13名的旅外選手，讓眾多球迷紛紛表示期待。
陳傑憲有望續任台灣隊長 旅外戰力大量挹注
雖然35人確切名單並未公佈，但總共有20位投手、3位捕手、7位內野手、5位外野手，且旅外球員多達12到13人。針對先前蔡其昌會長曾表示，有聯絡大聯盟台美混血球星Corbin Carroll以及Stuart Fairchild，曾豪駒未明確回應2人是否在名單之中，只表示都還在保持聯繫。
根據報導，曾豪駒在會議上表示，本次經典賽的中華隊名單，僅有1人和12強成員重複，那就是「台灣隊長」陳傑憲。陳傑憲在這次2024世界棒球12強打出不可思議的成績，囊括MVP、最佳外野手、最佳防守球員、打擊王四項大獎，更因此傳出母隊統一獅有意給出超長合約留人。
對於選進陳傑憲，曾豪駒解釋道：「原先希望他有時間休息，但本人有非常高度的意願，且對球隊有重要性，希望能藉此延續12強的氣勢，前進經典賽。」
經典賽資格賽共有8隊參賽，將會分為2組，並進行組內循環賽，取前2名晉級會內賽。比賽預計在2025年2月21日至3月6日進行，和中華隊同在A組的包含南非、尼加拉瓜以及西班牙。
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雖然35人確切名單並未公佈，但總共有20位投手、3位捕手、7位內野手、5位外野手，且旅外球員多達12到13人。針對先前蔡其昌會長曾表示，有聯絡大聯盟台美混血球星Corbin Carroll以及Stuart Fairchild，曾豪駒未明確回應2人是否在名單之中，只表示都還在保持聯繫。
根據報導，曾豪駒在會議上表示，本次經典賽的中華隊名單，僅有1人和12強成員重複，那就是「台灣隊長」陳傑憲。陳傑憲在這次2024世界棒球12強打出不可思議的成績，囊括MVP、最佳外野手、最佳防守球員、打擊王四項大獎，更因此傳出母隊統一獅有意給出超長合約留人。
對於選進陳傑憲，曾豪駒解釋道：「原先希望他有時間休息，但本人有非常高度的意願，且對球隊有重要性，希望能藉此延續12強的氣勢，前進經典賽。」
經典賽資格賽共有8隊參賽，將會分為2組，並進行組內循環賽，取前2名晉級會內賽。比賽預計在2025年2月21日至3月6日進行，和中華隊同在A組的包含南非、尼加拉瓜以及西班牙。
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