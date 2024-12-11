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23歲日職千葉羅德「令和怪物」佐佐木朗希挑戰大聯盟舞台，昨天正式啟動入札程序，美國媒體分析兩大數據，佐佐木朗希都優於3位日本前輩大谷翔平、達比修有和山本由伸，加上受制於「25歲規定」薪資受限，可說是「最物超所值的選手」。美國媒體ESPN節目《Get Up》製作人Paul Hembekides在節目上分析佐佐木朗希，「我認為他最有可能的目的地就是大家在談論的那支球隊。」並表示，「如果佐佐木朗希能夠自由簽約，他的身價可能高達4至5億美元。」「他不僅能投100哩（160.9公里），而且他的指叉球和滑球都是頂尖的，最重要的是，他下賽季只有23歲，與其他日本投手相比，同樣在這個年紀，佐佐木朗希的數據更優。」佐佐木朗希的三振率和WHIP分別為12和0.86，大谷翔平11和0.96、達比修有9和0.87、山本由伸則是9.5和0.91。在旁的《ESPN》記者Buster Olney驚呼，「這兩個數據顯示，佐佐木朗希比其他人還要好。」Hembekides也補充說道，「他肯定有一點傷病問題，但是考慮到他的潛力和合約條件，他可能是最物超所值的選擇。」大聯盟規定未滿25歲的國外選手只能以國際業餘選手簽約，意味著佐佐木朗希只能獲得小聯盟合約，並受到薪資上限影響，最高簽約金為700萬美元。