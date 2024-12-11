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▲張惠妹疑似已經在大巨蛋彩排演唱會。（圖／張惠妹IG）

天王周杰倫日前結束「嘉年華」大巨蛋演唱會，緊接著要登上該舞台的是天后張惠妹，8日晚間她也親自到周杰倫演唱會上見習，還一連唱了3首歌，包括〈如果你也聽說〉、〈連名帶姓〉、〈三天三夜〉，讓全場3.8萬人瞬間嗨翻。而她近來也緊鑼密鼓在籌備演唱會，昨（10）日還在IG限時動態分享，疑似是她在大巨蛋的彩排〈傲嬌〉的畫面，讓許多歌迷看了都迫不及待要進到會場和張惠妹一起狂歡。張惠妹將於12月21日在台北大巨蛋一路嗨唱到跨年，近來似乎也進到籌備階段，只見她在限動上放出一段影片，雖然因為對焦在公仔上面，看不太清楚張惠妹的模樣，不過仍可以看到她正在台上和樂隊彩排，疑似是為了大巨蛋演唱會正在抓緊練唱，唱的正是她的經典歌曲〈傲嬌〉，她也隨著激情音樂擺動，展現天后風範。而日前張惠妹也到周杰倫的演唱會上「實習」，不僅實際觀看周杰倫的演唱會狀況，還一連演唱2首周杰倫為她而寫的慢歌〈如果你也聽說〉、〈連名帶姓〉，更是當場嗨唱〈三天三夜〉，測試大巨蛋這個新場地的耐受度，現場3.8萬人聽了全都瞬間嗨翻，天后的超強實力也讓人起雞皮疙瘩。不過事後新仁里里長吳建德表示接獲民眾反映，當晚明顯有感輕微震動，相關單位台北市政府體育局、環保局及張惠妹經紀人陳鎮川則都說：「沒有接獲檢舉，沒有聽說」。而遠雄巨蛋公司向《NOWnews今日新聞》回應3點說明，表示「請歌迷放心，大巨蛋禁得起三天三夜」，強調大巨蛋結構安全性、音場及震動頻率均在合格規範內。