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勞動部勞發署北分署前署長謝宜容涉嫌職場霸凌、濫用公款等貪瀆犯行，遭檢方約談後聲押，國民黨立委陳菁徽表示，新任勞動部長洪申翰日前在立法院答詢才說，謝宜容在經費的支出沒法律的問題，因為一切都按照流程在走，但洪申翰盲目背書，被檢調打臉。陳菁徽說，謝宜容確定是職場霸凌的兇手，真相遲來了好久，實在令人有夠憤怒！同時，謝宜容也被聲押禁見。但就在上周，洪申翰才來立法院，針對謝宜容濫花就安基金的爭議時，說出經費的支出沒有法律問題，一切都按照流程在走，最多只是在給人民的觀感不好，應該有行政內部的檢討。陳菁徽說，洪申翰剛垮口謝宜容沒違法，現在馬上就被聲押打臉，不僅代表洪申翰盲目背書之外，也凸顯勞動部長在法律素養上的不足。他呼籲，除了謝宜容之外，還有早就因涉貪汙遭列被告的勞動部前部長許銘春，千萬別高高舉起，之後再輕輕放下，別以為國人會遺忘。勞動部對此回應，謝宜容在調查中，確實有職場霸凌的情事，不論是第一次的調查報告，還是本次的調查報告都有提到，可供檢視。此外，就安基金的支用，確實必須經過會計的相關程序，在行政程序上要符合制度要求，但是用途的目的是否合宜，需要進一步檢視。若有明確不法事證，勞動部也會送政風與檢調，全力配合偵辦。勞動部說，至於違法與否的判斷，屬於司法單位的管轄，勞動部配合司法單位的調查，主動提供一切資訊，司法單位也請本部針對相關經費使用與採購標案的行政調查，暫緩執行。勞動部強調，有關涉及貪瀆嫌疑的所有人員，勞動部皆配合檢調調查與傳喚，並且提供同仁適切的法律扶助資源；對於調查的層級沒有設限，也沒有包庇，勿枉勿縱。