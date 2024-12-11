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▲PSG Talon今日正式官宣，台灣傳奇LOL《英雄聯盟》打野Karsa加盟隊伍。（圖／PSG臉書）

LOL《英雄聯盟》轉會期持續熱絡中，今（11）日LCP賽區強權PSG Talon宣布，新賽季打野選手將由Karsa（洪浩軒）擔綱，在Maple退役、JunJia離隊後，老將Karsa加入，再次與下路Betty重逢，接下來PSG中路將由誰接上Maple位置，會是剩餘轉會期的重要焦點。Karsa 可說是台灣LOL的傳奇打野，2014年出道後斬獲眾多榮耀，也是LMS閃電狼王朝中，最早前往LPL拼戰的隊員，過去曾創下連續6年進入世界賽的紀錄，2024年初，Karsa重磅回歸 PCS 賽區加盟 CFO，但隊伍磨合不如預期，無緣挺進S14世界賽。S14賽季結束後，Karsa 日前就跟隨PSG，代表中華隊出戰韓國KeSPA盃，加上原打野JunJia離隊，Karsa新東家是PSG的傳聞就已不脛而走，如今這支在PCS締造「五年七冠」的隊伍，正式宣佈Karsa加盟，新的LCP賽季令人期待。