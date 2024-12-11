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立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商，民進黨總召柯建銘因為腿部動手術，多日未露面，拄著拐杖也要到場。不過，國民黨團總召傅崐萁卻缺席了，原來是和他與妻子徐榛蔚一起到香港去宣傳觀光，綠委氣炸轟根本是「薪水小偷」。稍早傅崐萁回應，一切是依法依規辦理，回嗆「不要以訛傳訛」。王金平今天上午拜會國民黨團，由國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇接見，針對宗教相關修法交換意見。會後有媒體問及時事議題，對於傅崐萁昨天朝野協商不在，民進黨立委沈伯洋怒批是薪水小偷，國民黨會擋《國安法》，就是怕藍委去對岸私下見了誰、談了什麼，不得而知，且上週國民黨變更議程，試圖硬幹通過選罷法修正草案，傳出韓國瑜事前不知情，還私下抱怨「總不能每次都像國會改革法案那樣硬闖」。對此，傅崐萁回應，中華民國國會議員，都依照國家相關法律行使職權、做該做的事情，上禮拜國民黨團提出議程討論，都是依照國會議事規則，每一條都是依法依規辦理。對於到其他國家地區，也都依照法律進行，不要以訛傳訛，國民黨絕對依照國會議事規則進行。在一旁的國民黨團首席副書記長王鴻薇更狠嗆，「是我們罵他薪水小偷的吧！」傅崐萁也附和，「你們都喜歡移花接木，我們都是依法辦理」。