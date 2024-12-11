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▲陳怡叡有32D、24、35極致三圍，被譽為顏值最高的啦啦隊女孩。（圖／陳怡叡臉書）

▲▼安芝儇（上至下圖）、李雅英、南珉貞、趙娟週重磅加盟《女孩好野》第二季。（圖／安芝儇、趙娟週IG、記者葉政勳攝、拉斯維加斯娛樂城提供）

東森、超視原創實境節目《女孩好野》全新一季即將開錄，據傳原來的班底李多慧退出，加入全新黃金卡司，有「台鋼王牌」一粒（趙宜莉）、「地表最正啦啦隊女孩」Yuri（陳怡叡）、「國民表妹」李雅英、「最強外掛」安芝儇、「棒球場上的朴敏英」南珉貞及「4次元呆萌少女」趙娟週，加上主持人林襄，讓人相當期待。對於是否離開節目，，而籃籃、霖霖也疑似不會在第二季露臉。據《東森新聞》報導，今（11）日傳出《女孩好野》主持群中的啦啦隊女神李多慧、籃籃、霖霖將不會參與第二季錄影，對此，李多慧經紀人回應：「但近期在台灣的行程，包含錄製新年特別節目、尾牙、12月14日小龍女在彰化有活動，還有12月31日有台北跨年演唱會活動。」透露李多慧未來事業動向。最新一季《女孩好野》由沈玉琳率領風田、張立東、林襄擔任節目主Key，新血部分，節目組幾乎網羅目前檯面上位居一線的人氣啦啦隊女神，分別有台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」一粒和安芝儇、樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」Yuri、富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」李雅英及南珉貞，還有統一獅啦啦隊「Uni Girls」趙娟週。《女孩好野》首季成績不俗，不僅節目內容一上線立刻登上YouTube發燒榜，相關影片至今在YouTube平台上的觀看次數超過6000萬，花絮短影音更創下單則265萬次的觀看紀錄，讓不少觀眾十分期待第二季的播出。