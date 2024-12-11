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統一超商今（2024）年11月合併營業額283.7億元，月減0.86%，較去年同期增加5%，創下歷年同期新高。累計前11月營收3087.88億元、年增6.7%，提前突破3000億元營收大關。統一超表示，11月串聯統一集團食品、流通、美妝等各平台，於全台通路展開2024「愛‧Sharing」，提前帶來年末節慶體驗。台灣7-ELEVEN穩健展店，位於高雄的第7110店「愿橋門市」引進新世代複合體驗，滿足日常生活多元體驗，提升門市吸引力。轉投資事業統一生活(康是美) 、悠旅生活(星巴克)、統一精工、菲律賓7-ELEVEN、上海7-ELEVEN等均積極向上，挹注整體營收成長。此外，搶攻冬季暖食消費需求，統一超推出多項韓式美食商品，如韓式部隊鍋湯便當，為全台超商首創；日本百年旅館加賀屋以及石二鍋合作開發的特色即食商品，或是名鍋盛典活動整合線上線下資源，提供火鍋、湯品優惠，帶動鮮食類別業績成長超過1成。11月也積極把握雙11購物商機，統一超在APP推出點數兌康是美網購、博客來、PCHOME、YAHOO等跨電商平台購物金，串聯i預購、iOPEN Mall推出全站滿額加贈點活動、響應國際棒球賽事串聯OPENPOINT行動隨時取推出相關商品與優惠，帶動1800萬會員消費累點。針對咖啡、飲品市場，CITY PRIMA咖啡推出「精品特窖陳高風味拿鐵」，CITY TEA茶飲系列則因冬季新品「珍珠焙火烏龍奶茶」深受歡迎。節慶期間，CITY系列也推出多款限定商品及優惠活動，推動業績穩健成長。另與日本品牌聯名開發話題商品，如「Ken's Cafe Tokyo」監製甜點及韓星聯名霜淇淋，在3000間門市設立甜點專櫃，進一步深化市場佈局。