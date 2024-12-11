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車用零組件大廠百達-KY今（11）日股價跳空開高衝漲停，10分鐘內懸崖式下跌，半小時內殺跌停，截至午盤，股價震盪近20％，爆出7千張大量。百達-KY在公開收購新加坡上市公司大道工業集團BIGL併表的挹注下，11月營收達9.68億元，年增443%；累計前11月營收為23.64億元，年增39.65%。不過即便為認列BIGL營收，百達單月營收也高達1.7億元。百達-KY車用事業維持穩定獲利，不過受到認列機器人業務費用影響，前3季每股虧損1.01元。BIGL作為全球HDD龍頭供應商，受惠於AI帶動HDD（硬碟機）需求回升，可望帶動今年營收、獲利雙成長。法人預期，BIGL自11月起營收認列，獲利也將依持股比例認列，可望推升百達今年營收及獲利，在併購效益與廉價收購利益挹注下，有望轉虧為盈。