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《鏡週刊》昨天披露，民眾黨主席柯文哲在藍白合君悅破局後，透過國民黨立委羅廷瑋當中間人，傳訊息給前立委蔡正元，希望促成「柯盧配」。國民黨立委徐巧芯反駁該篇報導，更爆料是柯文哲有2支手機，其中一支手機被另外一支手機命名為「羅廷瑋」。徐巧芯今（11）日再解釋，有可能是檢方還原手機時可能出錯，也可能柯文哲輸入錯誤，更曝光時間序，質疑當時皆已登記參選總統，何來討論「柯盧配」的可能？昨天《鏡週刊》報導，去年11月侯柯配破局隔天，羅廷瑋即擔任柯盧的中間人，傳訊息給蔡正元，企圖在侯柯或柯侯合之外，創造新的柯盧合。徐巧芯昨天在政論節目痛斥，這條新聞完全就是在分化國民黨，並爆料檢調在解密柯文哲的手機時，發生是柯文哲A手機輸入B手機的名稱叫做「羅廷瑋」。徐巧芯今天上午受訪時，再痛批《鏡週刊》「一分真九分假」，報導完全不符合實情，羅廷瑋和蔡正元「到現在都沒有手機聯絡」，羅廷瑋唯一一次試圖聯絡蔡正元是「舉手事件」，透過同黨立委羅智強詢問蔡正元的聯繫方式，但羅智強也沒有提供，「何來兩人喬藍白合一說？」徐巧芯續批，《鏡週刊》報導時序錯誤，兩方的通聯時間是藍白合破局隔天，也就是登記參選正副總統當天，那時已經確認侯康配及柯吳配，「都登記了又何來討論柯盧配可能性？這是不可能發生的，完全是亂寫」。且就她了解，檢調在還原柯文哲手機時可能出錯，也有可能柯文哲輸入錯誤。徐巧芯也強調，絕對沒有所謂「柯文哲假冒羅廷瑋」一事，狀況是柯文哲跟蔡正元互相交談，但內容完全不可能是柯盧配的可能性，因為那時已經登記參選了，當時藍白雙方都在擔心未來如何合作，有機會討論後續合作的可能性，「但跟柯盧配一定沒有關係，跟羅廷瑋、盧秀燕都沒有關係」。徐巧芯說，這篇完全就是邏輯不通的新聞，自己同意黃國昌所講的，「這就是莫名其妙的週刊、報導，居心何在？是不是想分裂藍營支持者跟在野團結？」而報導中唯一的一分真實，就是蔡正元跟柯文哲雙邊有聯繫，這是全台灣民眾都知道的，「有必要寫一篇文章拖無關緊要的人進來嗎？」