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Juan Soto日前與大都會簽下15年7.65億美元合約的天價合約，一舉創下大聯盟史上最大約紀錄，在Soto爭奪戰結束後，目前自由市場仍有幾名大咖球員尋找下家，如Alex Bregman、Corbin Burnes、Pete Alonso等，都是各隊積極爭取加盟的大咖球員。現年30歲的Alex Bregman，生涯9個賽季都是效力於太空人，共出賽1111場，繳出1132安、191轟、663分打點與打擊率0.272的成績，守備位置主要鎮守三壘防區，先前紅襪隨隊記者Rob Bradford也透露Bregman為尋求大約，願意改守二壘，目前除紅襪外，費城費城人、多倫多藍鳥、底特律老虎與原東家太空人都有意追求Bregman。Corbin Burnes在2024年在巴爾的摩金鶯繳出15勝9敗、防禦率2.92的成績，展現出頂級王牌實力，根據《波士頓環球報》透露，近期Burnes已和紅襪球團會面，美媒《The Athletic》也指出舊金山巨人將參與Burnes的爭奪戰，洋基原先也傳出有興趣簽下Burnes，但在今（11）日洋基以8年2.18億美元（約新台幣70.8億）的合約簽下左投Max Fried後，不太可能再爭取Burnes的加盟。Pete Alonso在今年賽季結束後，與大都會的合約到期，正式投身自由市場，據美媒《Sports illustrated》透露大都會在休賽期開出一份為期7年、總額1.58億美元（約新台幣51億）的延長續約，但遭到Alonso陣營拒絕，隨後Alonso也將他的經紀人更換為Scott Boras，以尋求更好的合約，現年30歲的Alonso，今年成績成下滑狀態，想拿到天價合約恐怕有些難度。Teoscar Hernández今年例行賽繳出154場出賽，敲出生涯新高的33轟、外帶99分打點，打擊率0.272、OPS為0.840，季後賽掃出3轟、12分打點、打擊率為0.250，順利幫助道奇捧起隊史第8座世界大賽冠軍，道奇在季後與有意將Hernández簽回，但根據《ESPN》記者Alden Gonzalez報導，雙方目前談判陷入僵局，而紅襪、洋基也在積極爭取Hernández的加盟。Anthony Santander在2024例行賽，擊出44支全壘打與102分打點，兩項數據都創下個人生涯最佳，在Soto加盟大都會後，Santander與Hernández成為目前自由市場的搶手貨，而金鶯在近期以3年4950萬美元（約合台幣16億元）簽下Tyler ONeill，也意味著Santander將不會續留金鶯，目前傳出紅襪、洋基是最有力的競爭者。