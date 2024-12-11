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▲民進黨前桃園市議員王浩宇也分析，LAWSON將有機會收購萊爾富或OK超商實現快速佈局。（圖／萊爾富Google評論）

LAWSON來台灣成真？日本知名連鎖便利商店羅森（LAWSON）近幾年積極在海外展店，1996年進入中國，泰國、菲律賓等東南亞國家也有門市，今（11）日傳出8月時已經在台灣註冊商標，有望來台開店，不過台灣超商市場飽和，民進黨前桃園市議員王浩宇指出，LAWSON將有機會收購萊爾富或OK超商實現快速佈局，對此萊爾富以及OK超商也回應了。民進黨前桃園市議員王浩宇於社群分析指出，日本超商羅森（LAWSON）若來台，可能會一次開設數十間門市，或是透過直接收購萊爾富或OK超商來實現快速布局，而他認為收購萊爾富可能性較高，因為其店面規模與選址更為適合。◾萊爾富113年截至11月，全台店數1659家◾OKmart 現行超過803家寄取件店型、加OKexpress 共1278店，另有356處OKmini 於商圈、校園。◾7-11截至目前全台超過7000店、突破1800萬名會員◾全家便利商店統計至11月底，全台店數4300家，會員數超過1800萬據可靠消息指出，OK超商針對被日本LAWSON收購一事「尚無相關消息」。換而言之，若LAWSON超商選擇收購來進駐台灣市場，那麼較有機會的選擇對象為萊爾富，不過LAWSON也有可能不採收購形式，而是自行規劃店址、展店進度，也有民眾猜測，LAWSON僅是先在台註冊商標，在消息尚未明朗前，已多種劇本瘋傳。