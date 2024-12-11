我是廣告 請繼續往下閱讀

▲純羊毛大衣「秒省3396元」、防水防風連帽長版羽絨外套也現省2000元，保暖外套幾乎都打了6折；洋裝也千元有找。（圖／翻攝自ZARA官網）

▲平底涼鞋低至345元超便宜，秋冬可穿的短靴也才1043元。（圖／翻攝自ZARA官網）

▲翻蓋手提包483元，項鍊、耳環都只要553元逛到瘋。（圖／翻攝自ZARA官網）

▲小CK驚喜12月優惠商品1212元起。（圖／翻攝自CHARLES & KEITH官網）

▲CHARLES & KEITH鞋包1212元起，官網還有免運服務。（圖／翻攝自CHARLES & KEITH官網）

歲末年終ZARA折扣季超殺「3折起」門市雙12開跑，今（11）日晚APP 10點、官網11點提前開搶，眾多商品最低下探3.6折起，超多品項都至少6折優惠；秋冬必買的保暖大衣秒省3000元、鞋包配件更是最便宜345元起一次整理，把握機會入手派對浮誇單品、或百搭實穿經典款都很划算。小CK CHARLES & KEITH 12月歲末優惠鞋包1212元起，還可享「免費運送」。小資女年末絕對要鎖定的ZARA折扣季來了！超殺「3折起」門市預計12月12日開跑，12月11日今晚APP 10點、官網11點提前開搶。推薦ZW COLLECTION 100%純羊毛大衣竟然「秒省3396元」、防水防風連帽長版羽絨外套、人造皮草短大衣等也現省2000元左右，相當於打了6折。柔軟針織迷你洋裝特價774元就能入手，派對必備的亮片短洋裝也只要1500元有找；還有百搭實穿的西裝外套、針織衫、牛仔褲也都在折扣範圍，無論大學生或上班族都適穿。迷人的鞋包單品及飾品配件也不容錯過，翻蓋手提包竟然483元、天鵝絨刺繡小包553元；動物斑紋平底涼鞋還低至345元超便宜，別緻的細絆帶細跟鞋1034元、現在就能穿的金屬裝飾短靴也才1043元；多層次項鍊、耳環都只要553元，還不是飾品最低價，眼花撩亂快先加入購物車了。另外，小CK驚喜12月CHARLES & KEITH歲末限定優惠商品1212元起，包括流行款交叉緞帶尖頭鞋、Ally丹寧抓皺包都只要1212元；而且即日起至12月15日，所有訂單還可享「免費標準運送」服務。