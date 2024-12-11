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▲駐守南部的第四作戰區表示，當前各部隊實施立即備戰操演，以強化部隊應變備戰能力。（圖／記者莊全成攝，2024.12.11）

▲國軍海軍海鋒大隊雄風二型與雄三型反艦飛彈車輛部屬。（圖／記者莊全成攝，2024.12.11）

國防部10日召開記者會，披露共軍在台海周邊的最新動態。解放軍比照「2024聯合利劍B」的操演規模，多艘艦艇目前在台灣東部海域進行圍台警巡演習，但解放軍未正式對外發布相關軍演訊息。國軍對此採取高強度戒備，密切監控共軍動態。針對共軍的行動，國軍海軍海鋒大隊緊急進駐南部某漁港進行警戒，部署雄風二型與雄三型反艦飛彈車輛，並以實彈戒備應對威脅。飛彈發射車對共軍演習區域進行模擬追瞄整備，官兵全副武裝嚴陣以待。據了解，海軍艦艇與海巡署船隻已全面出港，實施實地監控。駐守南部的第四作戰區表示，當前各部隊實施立即備戰操演，以強化部隊應變備戰能力。現場部署情況吸引不少墾丁遊客目光，他們對國軍迅速且嚴密的保衛行動表示高度讚賞，稱這是捍衛國家安全的最佳表現。國軍也強調，將持續秉持「防衛固守」的原則，以最堅定的態度應對任何可能的威脅，確保國土安全和區域穩定。