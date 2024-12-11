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台北上海雙城論壇將於16、17日登場，卻適逢中共大規模軍演，傳出雙城論壇可能因此喊卡，台北市長獎萬安期盼，能維持兩岸溝通交流、繼續舉辦。對此，民進黨台北市議員許淑華今（11）日表示，蔣萬安曾稱舉辦雙城論壇前提是「中共不再擾台」，如今竟然背棄承諾，更不管台灣安全；她呼籲，請蔣萬安再三思考，聆聽人民的聲音，立即停辦雙城論壇，不要讓中共為所欲為。「中共軍事威脅升級！蔣萬安執意舉辦雙城論壇，是否有不能說的秘密？」許淑華表示，《路透社》昨報導指出，近期中共出動90艘海軍、海警船艦，並在第一島鏈進行軍事展示，跟以往很不一樣的是，過去中共軍演都會公告周知，這次卻沒有事前宣布，目的要降低台灣的警戒心，讓台灣措手不及。許淑華提到，國防部指出，中共的行動在強調：台海內水化，台海議題由中共處理，並嘗試全面封控，中共的軍事行為，引發全世界的擔憂，也對美國、日本等國家進行警示，「蔣萬安卻為自身政治利益，堅持舉辦雙城論壇」。許淑華說，蔣萬安在2022年參選市長時，曾公開承諾舉辦雙城論壇，需有三個前提，分別為「中共不再擾台」、「對台灣釋出善意」、「雙方地位要對等」。許淑華直言，這三個條件都沒有達到，蔣萬安身為政治人物，竟然背棄自己承諾，更不管台灣安全，不僅突襲舉辦，更在中共非善意的軍事威脅下，堅持舉辦。許淑華強調，到底是自身的政治利益重要？還是台灣人民的安全及尊嚴重要？她再次要求，在這個關鍵時刻，請蔣萬安再三思考，聆聽人民的聲音，立即停辦雙城論壇！不要讓中共為所欲為。