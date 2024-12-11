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洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，在2023年賽季後，針對右手肘進行手術，對外表示直到2025年賽季，才會再有機會登板投球，今年專注打者身份，繳出54轟、59盜，成為大聯盟史上第一位創下「50-50」紀錄的選手，近期接受日媒《產經體育》採訪時，大谷也表示希望能夠盡快重返投手丘，但為了避免再次受傷，需謹慎行事。早已預到要動TJ手術 大谷預計只動兩次手術大谷近期接受《產經體育》採訪時表示，他早已預料到自己會動Tommy John手術，但沒想到是在旅美首年就動刀，在今年3月再次動刀時，大谷心想這一次動刀，希望可以維持5-6年，過了35歲，動刀後要花費1年時間復健，得要看當時的身體狀態，他自己的理想作為投手是動兩次手術。根據大聯盟記者Sonja Chen報導指出，道奇總經理Brandon Gomes在冬季會議上透露大谷目前已開始休賽季的投球訓練，道奇總教練Dave Roberts也表示明年3月的日本海外開幕戰，大谷會以打者身份登場，至於大谷回歸投手丘的時間，將會在明年的季中或是更晚。Gomes最後也提到，並沒有太多選手能夠成為「二刀流」選手，他自己其他教練團也沒有任何指導二刀流選手的經驗，因此他們也不敢貿然行事，Gomes表示接下來與大谷的談話相當重要，他也會試著從大谷身上獲得一些指導。