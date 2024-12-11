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▲具教煥確定加入《信號Signal》第二季，讓觀眾期待值爆表「很好奇會演什麼角色」。（圖／翻攝Namoo Actors）

韓劇《Signal 信號》自2016年開播以來被許多粉絲封為懸疑神劇，獲得無數影迷的支持，而第二季也迎來原班人馬演出，以及獲獎無數的導演安兌鎮執導，將在2025年1月進行拍攝，預計最快下半年可以播出，讓許多粉絲紛紛喊「終於等到了！」根據劇迷從製作公司的徵才消息中發現，《Signal 信號》第二季將由獲獎無數的導演安兌鎮執導，主演陣容包含原版人馬李帝勳、趙震雄和金憓秀，以及新加入的具教煥。而第二季預計2025年1月進行為期5個月的拍攝，共10集，最快開播日預計在2025下半年。消息曝光後，立刻引起劇迷討論，紛紛表示，「這陣容太期待了，很好奇具教煥會演什麼角色」、「瘋了！等了好久終於等到了」、「劇本都到主演手上了，終於可以看到第二季了」。主演之一的李帝勳曾經透露，雖然當時拿到的是初版劇本，但是在看過前幾集後，他驚訝的說「怎麼能寫出這樣的故事？瘋了！《Signal 信號》第二季絕對會是一部超乎想像的作品」。