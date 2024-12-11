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▲酷航「12週年寵粉祭」 感恩優惠開跑，台北-首爾單程含稅最低新台幣2,399元起。（圖／酷航提供）

▲星宇航空飛往神戶開航初期預計以A321neo機型執飛，提供台北每週三班的服務，台中更是每日一班。（圖／星宇航空提供）

新航集團旗下的低成本航空品牌「酷航（Scoot）」自2012年首航以來，營運滿12週年，為感謝旅客多年支持，酷航今（11日）盛大推出「12週年寵粉祭」，優惠活動涵蓋多條熱門長、短程航線，提供 2025年1月至10月的特惠機票，優惠期間為即日起至2024年12月16日晚間11點59分止，台北出發飛往新加坡單程含稅最低新台幣2,299元起，台北出發飛往首爾單程含稅最低新台幣2,399元起。酷航今（11日）盛大推出「12週年寵粉祭」，優惠活動涵蓋多條熱門長、短程航線，優惠精選航線整理如下（票價皆限指定出發日期）：📍台北出發飛往新加坡單程含稅最低新台幣2,299元起📍台北出發飛往首爾單程含稅最低新台幣2,399元起📍台北出發經新加坡飛往珀斯單程含稅新台幣4,399元起、ScootPlus豪華經濟艙單程含稅新台幣1萬1,999元起📍台北出發經新加坡飛往墨爾本單程含稅最低新台幣5,399元起、ScootPlus豪華經濟艙單程含稅新台幣1萬2,999元起📍台北出發飛往東京單程含稅最低新台幣3,199元起📍台北出發飛往北海道單程含稅最低新台幣3,699元起📍台北飛雪梨單程含稅新台幣5,599元起、ScootPlus豪華經濟艙單程含稅新台幣1萬1,999元起雖然是低成本航空，酷航的澳洲航線由夢幻客機波音B787執飛，並提供低成本航空少見的豪華經濟艙（ScootPlus），豪經艙座位椅距由經濟艙的31英吋加大至38英吋，為旅客提供更舒適的腿部伸展空間，與長輩同行也能舒適飛行。此外，追求安靜飛行體驗的旅客可選擇「酷航寧靜艙」，享受安靜的環境，輕鬆減少飛行疲憊感。酷航也已連續四年榮獲Skytrax「全球最佳長途低成本航空公司」殊榮。星宇航空則是宣告成為「台灣第一家直飛神戶的航空公司」，規劃於2025年4月正式開航由台北及台中直飛神戶的航班。星宇航空將提供每週三班從台北出發、每週七班從台中出發的飛航服務，帶領旅客領略這座充滿國際化與歷史底蘊的迷人城市，為台灣與神戶的雙向交流注入全新動能。詳細航班及開賣資訊待民航局許可後正式公布。