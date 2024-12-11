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為了因應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民航局今（11）日表示，針對需求較高的金門、澎湖航線，規劃第2波加班機，預計12/17下午6時起統一開放訂位。民航局表示，114年春節離島管制航線，包含澎湖、金門、馬祖等，已陸續在11/19到11/21起開放正班機及第1波加班機訂位。航空公司也已依據旅客訂位及需求情況，再規劃第2波加班機。其中，澎湖航線提供4978個座位數、金門5294個座位數，總計提供10272個座位數。民航局表示，為盡早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，透過電話訂位旅客，應在訂票後3日內完成開票，如12/17訂票者，在12/19下午4時前就必須完成開票，提醒旅客應該注意開票期限，確保自身權益。此外，因國內航線全額客運票價從12/31起配合國內航空燃油價格調降，114年春節離島管制航線第2波加班機，將以新票價銷售。民航局提醒，旅客若在調整前購買春節期間機票，將由航空公司退還差價，可以洽航空公司或到官網查詢相關資訊。