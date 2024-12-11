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▲中國大陸最新流行的「萌寵擠痘痘」的玩具，內容物配件危險程度比「蘿蔔刀」還要更高。（圖／淘寶網）

▲目前該商品已被下架，台灣電商平台目前暫無販售相關品項。（圖／翻攝自農藝女孩看世界臉書 ）

家長們近期真的要特別留意了！中國校園流行一款減壓玩具，透過針頭幫矽膠娃娃打針，使其長出泡泡，戳破後就可以打到舒壓效果，但醫師強烈示警，玩具附帶的針頭若打進人體，輕則蜂窩性組織炎，嚴重打進血管內，甚至會造成空氣栓塞、致死風險，千萬不能讓孩子接觸到。近年中國許多玩具、食品竄紅並流入台灣，從蘿蔔刀、鼻吸能量棒、蠟瓶糖，一直到「空氣針玩具」，這項產品會以「痘痘雞捏捏樂」、「萌寵擠痘痘」等名稱在網上販賣，近期有家長發現台灣網購平台已經出現，不過《NOWnews》記者巡視各大電商平台後，目前並未販售，或已經遭檢舉下架。美女醫師吳欣岱也在臉書發文提醒，這款舒壓玩具裡面附的針頭，吳欣岱呼籲，除了提醒親朋好友不要給小朋友看類似的玩具開箱影片之外，如果有在夜市、網路看到販售的，「也要多雞婆一下檢舉，讓有關單位下架。」小兒科醫師也強調，，2毫升的空氣，則可能堵塞腦部血液循環統，並造成導致腦部缺氧。對此海關示警，根據法律，任何人供應、製造或進口不安全的玩具或兒童產品，即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款十萬元和監禁一年，而其後各次定罪則最高可被判罰款五十萬元及監禁兩年。