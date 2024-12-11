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▲金世正（右）和金佑錫（左）疑似曾在2016年交往過，當時兩人親密的自拍照被挖出。（圖／翻攝自X）

▲金佑錫（左）與李玹珠（右）也被爆出在2018年交往過，一起刷牙的舊照被瘋傳。（圖／翻攝自X）

▲金佑錫（左）目前公開的交往中女友是《0課時是Inssa Time》女主角姜娜言（右）。（圖／social_savvy_class101 IG）

▲金世正（左）與李鍾元（右）主演的新劇《酒醉羅曼史》才剛上檔，還沒什麼討論度。（圖／金世正IG）

韓國女星金世正靠韓劇《驅魔麵館》、《社內向親》爆紅，今年9月才來台出席過品牌活動，為人親切形象良好，近日卻被流傳一張與韓國男團UP10TION、X1前成員金佑錫（又譯金宇碩）的戀愛舊照；兩人臉貼臉親密摟肩自拍，讓不少粉絲心碎直呼「不敢相信」。目前金佑錫在當兵中，他11月入伍前，則公開認愛女演員姜娜言。另外，金佑錫與女團APRIL前成員李玹珠也有舉止親密的照片在網路上流傳，讓他被網友開酸：「到底談過多少戀愛」。金佑錫離開男團後轉戰戲劇圈，今年入伍前才剛推出網路劇《0課時是Inssa Time》就和女主角姜娜言傳出緋聞，隨後雙方承認交往，金佑錫也在11月入伍當兵。但關於他的戀愛緋聞還在持續延燒，過去與金世正、李玹珠的親密合照被接連公開，引發粉絲熱議。只見金佑錫與金世正曾臉貼臉自拍，金佑錫的手還放在金世正肩膀上摟緊緊，關係非常曖昧。按照兩人當時的髮型和打扮，有粉絲推斷照片應該是2016年留下的，金世正那時剛靠選秀節目《PRODUCE 101》嶄露頭角，金佑錫也還在團體UP10TION發展，沒想到早已偷偷戀愛，但不確定何時分手的。而金佑錫與另一名當事人李玹珠的親密照，則是兩人一起坐在房間床上刷牙的自拍。只見金佑錫與李玹珠都身穿睡衣，散發濃濃同居情侶氛圍。目前金佑錫、金世正、李玹珠3方經紀公司都未出面對私密舊照曝光一事做回應，粉絲看了則紛紛留言嘲諷金佑錫：「到底談過多少戀愛」、「美女你都不放過」，更有網友開玩笑說金佑錫是不是有維修過手機，怎麼會這麼久以前的私密照還被流出。目前散布照片的網友已經將X的貼文下架，但這些舊照還是不停被韓網截圖瘋傳。而金世正與李鍾元主演的最新韓劇《酒醉羅曼史》才剛在11月4日上檔，討論度不如以往主演的作品來得高，人氣似乎略微下滑。