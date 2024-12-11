年末網購最後一檔大型促銷「雙12」進入正檔熱戰期，蝦皮購物祭出很免運吃到飽，同時也觀察到，直播帶貨成電商銷售顯學，在蝦皮直播間發現，用戶平均每日觀看1.7小時，顯見直播促進品牌與用戶的即時互動，在12/12凌晨開始就陸續有直播下殺1.2折。Momo也在12/12舉辦馬拉松直播。相較於看直播搶好康，酷澎的優惠顯得乾脆許多，滿千直接折200，但還是有品項類別的限制。
🟡Momo購物
momo《1212年終盛典》好康擴大升級，12/12祭出限定雙享好康，全站最高回饋達15.5%，消費滿額再請喝TEA TOP手搖杯新品，此外，momo超級直播間12/12「嚴選mo力馬拉松」持續舉辦。
📍優惠商品
蝦皮購物發現邊看邊買的消費模式成為許多人的娛樂，其中蝦皮購物直營的「蝦皮特選」賣場，抽取式衛生紙透過直播被下單近6千次，成為今年直播最熱銷的商品。蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」精選年度熱銷夯品在12/12祭出直播限定價，包含小麥購物 香氛洗衣球 33入、克潮靈除濕包通通下殺39元銅板價；冬季保暖必備的THERMOS膳魔師 不鏽鋼輕量彈蓋真空保溫瓶400ml+燜燒罐0.5L直播暖心價1,212元。蝦皮特選也將在12/12當日0點開灑121元優惠券，12/13感恩再加碼3大時段灑5折券外，未來每週五「蝦皮特選日」消費滿888元月月抽iPhone 16。
📍優惠活動
即日起到12月15日推出「12.12年終盛典 」，看準年底尾牙贈禮與季節性家電需求上升，首次推出「家電狂BUY戰」專區，活動期間，享「滿千折兩百」適用商品涵蓋飲料零食、保健品、衛生紙、家用清潔、個人清潔及廚房用品等商品。
📍優惠商品
12/11～12/13迎來優惠高峰日，加碼推出好康，指定時段APP搶紅包，最高拿999 P幣，00:00 APP搶夜貓快閃券，滿3500元現折300元，還有限時瘋搶爆品，限時祭出超殺優惠價1,212元，同時正值尾牙採購禮品旺季，推出蘋果商品優惠像是iPhone、Apple Watch 團購省5千，但如果要團購的話建議可以先行比價再下單，部分款式，在限定日期單機折扣換算下來可能會比團購更便宜。
📍優惠商品
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momo《1212年終盛典》好康擴大升級，12/12祭出限定雙享好康，全站最高回饋達15.5%，消費滿額再請喝TEA TOP手搖杯新品，此外，momo超級直播間12/12「嚴選mo力馬拉松」持續舉辦。
📍優惠商品
- dyson HP10三合一涼暖空氣清淨機獨家價12,900元加碼再送原廠濾網
- COACH CASSIE經典郵差包、DAY TOTE、BEA迷你小包，年末驚喜價7,912元
- momo獨家款「NEW BALANCE休閒鞋」，327及530兩大熱門鞋型多色任選1,999元
- 12/12累積消費滿2,121元就可以登記領取「TEA TOP第一味」茉茗的莓或茉茗青妙(兌換券。
- 即日起天天00:00、10:00、12:00、15:00、18:00、21:00限時開放翻牌，每局將隨機出現6張牌可自由抽取，有機會開到最高121元 mo幣獎項
- 12/10至12/12有「夜貓限時搶$122券」，每天00:00限量發放1,000張
- 雙12當天早上9點起至晚上11點則有「嚴選mo力馬拉松」，直播期間不定時撒紅包雨，活動期間直播間下單再享5%回饋，楊貴媚、鍾欣凌、丟丟妹、葉欣眉等人將登上直播，直播間下單抽500以。
蝦皮購物發現邊看邊買的消費模式成為許多人的娛樂，其中蝦皮購物直營的「蝦皮特選」賣場，抽取式衛生紙透過直播被下單近6千次，成為今年直播最熱銷的商品。蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」精選年度熱銷夯品在12/12祭出直播限定價，包含小麥購物 香氛洗衣球 33入、克潮靈除濕包通通下殺39元銅板價；冬季保暖必備的THERMOS膳魔師 不鏽鋼輕量彈蓋真空保溫瓶400ml+燜燒罐0.5L直播暖心價1,212元。蝦皮特選也將在12/12當日0點開灑121元優惠券，12/13感恩再加碼3大時段灑5折券外，未來每週五「蝦皮特選日」消費滿888元月月抽iPhone 16。
📍優惠活動
- 全站免運店家0元起免運吃到飽， 加碼10張全站超商免運券。
- 全站蝦幣12%、10%、6%回饋，最高回饋500蝦幣
- 全站蝦幣12%回饋券：消費滿499元即可使用，最高回饋60蝦幣
- 夜貓專屬蝦幣10%回饋券：12/11晚間 21:00、22:00、23:00。12/12晚間 21:00、21:30、22:00、22:30、23:00、23:30，消費滿799元即可使用，最高回饋80蝦幣
- 全站蝦幣6%回饋券：消費滿1,600元即可使用，最高回饋500蝦幣
即日起到12月15日推出「12.12年終盛典 」，看準年底尾牙贈禮與季節性家電需求上升，首次推出「家電狂BUY戰」專區，活動期間，享「滿千折兩百」適用商品涵蓋飲料零食、保健品、衛生紙、家用清潔、個人清潔及廚房用品等商品。
📍優惠商品
- SAMPO 聲寶 負離子紅外線碳素 電暖器 14吋，約2093元。
- Panasonic 國際牌 溫控型電水壺 1.5L，約2078元
- 五月花極柔頂級抽取衛生紙 110張12包6袋裝，約940元
- Attack 一匙靈抗菌EX洗衣精 極淨除垢 補充包6包，約403元
12/11～12/13迎來優惠高峰日，加碼推出好康，指定時段APP搶紅包，最高拿999 P幣，00:00 APP搶夜貓快閃券，滿3500元現折300元，還有限時瘋搶爆品，限時祭出超殺優惠價1,212元，同時正值尾牙採購禮品旺季，推出蘋果商品優惠像是iPhone、Apple Watch 團購省5千，但如果要團購的話建議可以先行比價再下單，部分款式，在限定日期單機折扣換算下來可能會比團購更便宜。
📍優惠商品
- Marshall Emberton II 藍牙喇叭，原價6490元，特價1212元
- iPhone 16豪禮饗宴（iPhone 16 (128Gx2+256Gx1)+Plus (256Gx1+512Gx1)）【5入組】現省將近5千元，特價168,088元。
- Apple Watch SE2+S10+Ultra2（大錶 44+46+49mm）【3入組】，現省將近5千元，特價47,290元。