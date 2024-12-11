我是廣告 請繼續往下閱讀

共軍近日不僅派遣近百艘海軍船艦在台灣以東海域，還開設7處空域保留區、多架次共機擾台，我國國安部門人士稱規模更勝先前軍演，然而中國當局如外交部、國防部皆未正面證實軍演消息，今（11）國台辦記者會上，發言人朱鳳蓮再度避免正面回應，但強調對台獨「高度警惕」，稱會採取必要措施，以維護台海和平穩定。中國國台辦11日上午主持例行記者會，針對中國是否進行軍演，發言人朱鳳蓮僅回應，「對台獨分裂勢力勾連外部勢力謀獨挑釁的動向，我們是高度警惕，絕不會聽之任之」。至於中國軍方動作頻頻，朱鳳蓮回答「我們採取必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整，維護台海和平穩定，保障兩岸同胞的根本利益」。美媒《華爾街日報》今報導指出，在賴清德過境美國領土後，中國對台灣進行了1996年以來最大規模海上演習，意在測試支配第一島鏈的能力。朱鳳蓮對此則稱，堅決反對台獨分裂分子，勾連外部勢力進行謀獨挑釁，破壞兩岸關係的行徑，「賴清德之流竄訪太平洋島國，並借機過境美國，打著民主的幌子兜售台獨主張，誤導國際視聽，妄圖以外謀獨，以武謀獨，對此類挑釁我們必須反制，必須懲戒。」朱鳳蓮稱，我們希望台灣民眾認清民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，不斷進行謀獨挑釁，升高兩岸敵意對抗的禍心，認清台獨分裂的嚴重危害，同我們一道堅決反對台獨分裂和外來干涉，切實維護台海。我國軍方今（11）公布，10日上午6時一直到11日上午6時，有53架次解放軍軍機出海活動，四面環台，其中23架次逾越台灣中線，進入台灣的北部、西南及東部空域，另有11艘解放軍軍艦、8艘大陸公務船持續在台海周圍活動。此前，共軍9日又於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區。國防部10日發布的共機艦動態顯示，自9日上午6時起至10日上午6時止，偵獲47架次共機。