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中國近期對台文攻武嚇，不僅出動近百艘軍艦在台灣周邊海域活動，還有網紅發布統戰紀錄片揭露中國如何收買台灣網紅，一時掀起輿論熱議。對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮今（11）在例行記者會反控該影片是民進黨「自導自演」、操縱認知作戰，還批評是「製造『綠色恐怖』的又一拙劣伎倆、煽動兩岸對立」。陸委會日前指出，中共疑似與台灣特定網紅合作，要求配合北京當局操作，拍攝、傳散詆毀台灣政府政策，誘拉國人赴陸發展、對台統戰滲透等。針對網紅影片當中「閩南狼」陳柏源，中國國台辦發言人朱鳳蓮今回應表示，民進黨利用個別台青操弄認知作戰，煽動兩岸對立企圖的交流不會得逞的，希望台青明辨是非，守大義、持善念、走正道，為兩岸關係發展注入正能量。朱鳳蓮表示，「這個影片是民進黨自導自演，操弄認識作戰，製造綠色恐怖的右翼拙劣的伎倆」，接著又說「關於那名台青，我們要強調的是支持兩岸交流是台灣的主流民意，民進黨當局利用個別的台灣青年操弄認知作戰，借以煽動兩岸對立，企圖嚇阻兩岸交流是不會得逞的。」朱鳳蓮續指，「今年以來，越來越多的台灣民眾通過網路平台分享自己在大陸的所見所聞、旅遊訪友、交流這些的所見所聞，有力地戳破民進黨當局及其幻想網蓄意製造的信息繭房，也戳到了島內一些人的痛處，他們對此感到恐慌，加緊地使出各種手段進行打壓和恐嚇。」她批從污蔑中國記者監督台灣節目製作、渲染台灣藝人受邀、阻擋中國籍配偶參選、到收買台灣網紅對台文化統戰，「這些不斷的惡意炒作、污蔑、抹黑，這些無恥行徑也都遭到兩岸網友的一致反對和譴責。」朱鳳蓮最後也重申，「兩岸交流的大潮是滾滾向前，不會停、不會斷」，並指300多萬人次的台灣民眾參與今年兩岸交流，已經充分證明這一點。希望兩岸民眾能看清楚，民進黨操弄輿論升高兩岸對立對抗的圖謀，以實際行動支持和參與兩岸關係和平發展融合發展。陸委會則指，網紅已成為中共對台認知作戰重要一環，必須嚴肅看待，政府都有掌握並持續密注相關情形，倘有涉及違反相關法令，政府必將依法處理。