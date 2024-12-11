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雷霆一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander今天狂轟39分，加上先發5人得分都上雙，聯手率隊以118：104大勝獨行俠，不僅延續近期的4連勝攻佔榜首，更取得NBA盃4強門票，4強對手將是明天勇士對決火箭之間的勝者。Gilgeous-Alexander本季得分效率依舊驚人，命中率超過5成，場均可得29.8分，今天面對同樣是西區前段班的獨行俠，首節9投5中獨攬16分，率隊取得32：24領先，只是獨行俠在第二節展開反擊，上半場打完，雷霆僅以57：54小幅領先優勢。易籃後，獨行俠進攻當機，雷霆逐漸將分數拉開到雙位數差距，Gilgeous-Alexander火力不間斷，全場攻下39分，外帶8籃板5助攻，其他先發4人同樣得分都上雙，無意外以14分之差取勝，並中斷獨行俠7連勝。反觀獨行俠，專剋的P.J. Washington今因病缺陣，三巨頭Klay Thompson拿下最高19分，Kyrie Irving出賽最久40分鐘20秒只拿到17分，Luka Dončić同樣拼完40分鐘，添16分11籃板5助攻。