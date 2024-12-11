我是廣告 請繼續往下閱讀

為了提升旅客服務、融入ESG理念，朝向無紙化邁進，台灣高鐵車票改版為「QR Code紙票」，取代現行使用的插卡式白色磁票，不僅車票面積較原磁票放大超過1倍，字體也放大1.5倍，即日起在南港、板橋、嘉義等3車站販售櫃台販售，預計明（2025）年4月底，高鐵12個車站都會販售QR Code紙票，2026年自動售票機也陸續販售並汰除磁票。根據台灣高鐵統計，去年通過手機、電子票證如定期票、回數票、悠遊卡/一卡通搭乘高鐵旅客，已高達2811萬人次，相較2022年的2160萬人次，大幅增加超過3成。「T Express」行動購票App自2023年7月推出全新服務，可透過App購買當日自該站出發的自由座車票後，不僅省下排隊購票時間，也進一步提供無紙化票證的便利體驗。為了朝向無紙化邁進，台灣高鐵今日在南港站舉辦「高鐵新式QR Code紙票記者會」，現場展示新版的QR Code紙票設計，採用雙色塊區隔設計，使得視覺上更加鮮明容易辨識。另在上方白色區塊左側印有清楚的QRCode，中間放大「起、訖站站名」及「發車、抵達時間」，右側依序條列車次、車廂、座位號碼，方便旅客能更容易掌握乘車資訊。背後則是加入指引方塊，讓旅客感應進站也不用翻面。台灣高鐵表示，新版紙票改採光學感應，未來車票會朝向全面無紙化邁進，每張紙票感應過閘門，只需要耗電約2瓦，較磁票使用機械帶動閘門驗票，每張耗電90瓦，可以大幅節省98%的電能，預計每年節省超過10萬度用電量。同時，台灣高鐵指出，現行使用的白色磁票自2018年11/22使用後，取代2007年1/5通車營運起使用的橘色磁票，為通車營運後首次車票改版。此次新版QR Code紙票陸續推出後，預計2025年上半年全線12座車站人工售票窗口全面發售，2026年除了售票窗口外，自動售票機也會陸續販售QR Code紙票，以汰除磁票。台灣高鐵表示，想體驗全新的QR Code紙票旅客，即日起可在南港、板橋、嘉義等3車站特定售票窗口購得，後續各車站分階段逐步更換新式售票機，12/18起在台北、桃園、彰化等3站，12/24起在台中、新竹、雲林站，明年1/8在苗栗、台南、左營等車站，可透過車站特定售票窗口購得新式紙票。