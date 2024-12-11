我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿滴為「模仿阿信怒音哏」道歉。（圖／阿滴英文YouTube）

▲▼網紅博恩（上圖左）在KTV模仿阿信唱腔，阿滴拍下來並發上IG引發五迷不滿，事後他發文道歉。（圖／翻攝IG@rayduenglish）

天團五月天先前在上海開唱，和嘉賓林俊傑合唱〈不為誰而作的歌〉，在副歌時主唱阿信以「怒音」方式呈現，掀起不小討論。不過近日百萬網紅阿滴卻在限動分享，他和博恩等人一起去KTV唱歌的影片，還用文字調侃阿信的唱腔，意外惹怒眾多五迷（五月天粉絲名）。對此，阿滴先是在限時動態發文致歉，接著今（11）日再拍片指出，自己已經意識到自己錯誤的地方，也呼籲大家不要模仿。阿滴今日稍早在YouTube上傳影片「關於這次的風波，我有話想說」，表示會想拍影片，是因為從此事件觀察到2個群體對彼此的不理解和對立，「因為社群軟體餵給不同分眾不同的資訊，所以建構出一個幾乎完全不一樣的現實認知」，而這兩個群體分別是，覺得朋友之間開開玩笑沒什麼大不了的人，以及覺得第一群人很過分的五月天粉絲。阿滴表示，自己原本是以第一個群體的角度發出限動，當下覺得博恩模仿得很像也很好笑，沒發現有任何不妥，所以才上傳到社群，而標題也是因為看到有網友形容這個唱腔是「突然生氣」，他覺得很貼切又有趣，所以才會在標題打出「重現阿信忽然生氣」，但他強調，「我們當下並不是用一個惡意嘲諷的心情，就單純是一個模仿」，因此對於此事會炎上感到很驚訝。阿滴表示，後來看完所有批評他的留言，他才意識到自己哪裡做錯了，「第二個群體是五月天的粉絲，他們很珍惜他們喜歡的歌手」，可能五迷一開始也會使用這個玩笑哏，但後來此事成為酸民抹黑、謾罵五月天的說詞，所以他也可以理解，五迷看到後會覺得不舒服、難過，「這兩個群體的彼此不理解跟認知落差，就形成了一個惡性循環。」最後阿滴也說，他前幾日發限動道歉，並非覺得朋友之間不能開玩笑，也不是五迷逼他道歉，而是因為他親自了解這兩個不同群體的立場之後，覺得以他的身分發那樣的限動是不妥的，他也會負起責任解釋清楚、道歉，也希望大家不要模仿。回顧此事件，阿滴起初在IG發出和博恩、Peeta葛格等幾位網紅一起去唱KTV的畫面，博恩唱到一半突然模仿阿信的唱腔，讓眾人笑成一片，阿滴的配文也寫下，「昨天最愛的片段，重現阿信忽然生氣。」不過限動發出後，有不少五迷開罵，「公眾人物能這樣霸凌別人？不用道歉嗎」、「自己之前被霸凌覺得難過，現在反過來霸凌別人？」、「可以跟阿信道歉嗎？」事後阿滴也在IG限動道歉，「我昨天發限動說『重現阿信忽然生氣』的確有不妥的地方，我很抱歉，也許當下只覺得是在模仿，但也不該發文拿別人開玩笑，除了道歉之外，我也會更注意自己以後的發言。」如今阿滴再發影片解釋狀況，希望可以平息此次風波。