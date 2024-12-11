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民眾日前開車行經雪山隧道，莫名遭後方白車逼車，不斷狂閃遠光燈、按喇叭，車距近到幾乎貼屁股，所幸當下未釀成車禍事故，事後駕駛將事發影片PO網並報案，國道警方今（11）日根據車牌找到涉案車輛，依違反道路交通管理處罰條例開罰，駕駛將吞2.4萬元罰鍰。原PO在臉書社團「宜蘭知識+」表示，日前他們行駛在雪隧往宜蘭方向，車上還載有小嬰兒，卻遇到惡意逼車的駕駛，不僅瘋狂閃遠光燈、狂按喇叭，車距幾乎近到要貼到車尾，由於前方有車無法再加快，從進雪隧被一路逼車到出雪隧，痛斥「真的很危險」。國道警察局第九大隊獲報後表示，該案件經查發生在本月8日晚間7時許，警方根據車牌追蹤發現該涉案車輛為租賃車，當下警方及時跟報案人電話聯繫，但駕駛表示已駛出隧道，且後車已超車離去，故未派巡邏車前往。隔天上午警方主動聯絡人報案人，並於當日至頭城分隊提供相關影像檢舉，警方調閱隧道內科技執法採證紀錄及坪林行控中心CCTV影像，當時該車確有逼車及緊迫前車之不當駕駛行為，違規事實明確，駕駛訊後依違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1項3款「任意以迫近、其他不當方式，迫，使他車讓道」，依裁罰基準表，處2.4萬元罰緩，並記違規點數，駕駛也必須接受道路安全講習。