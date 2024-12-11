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▲阿連上節目透露，收穫許多信件「向吳宗憲小女兒求婚」，讓她相當困擾，一旁的Sandy也直呼：「這是真的！」 （圖／翻攝自小明星大跟班YouTube）

▲Olivia外型亮眼，收穫許多粉絲追隨，就連吳宗憲也多次坦承偏心，認為Olivia是三姐妹當中最漂亮的。（圖／翻攝自Olivia IG）

綜藝天王吳宗憲擁有寶貝三千金Sandy（吳姍儒）、二妹Vivian及小妹Olivia，除了大姐Sandy已是藝人之外，其餘兩姐妹的亮麗外型也讓她們一舉一動備受外界關注，沒想到近日Olivia被爆出「頻頻遭求婚」消息，原來是吳宗憲及Sandy公司旗下經紀人阿連日前上節目透露，每天都會在公司信箱收到陌生信件「向吳宗憲小女兒求婚」，一旁的Sandy也坦言：「這個是真的！」惹來眾人驚呼。阿連在《小明星大跟班》透露，由於吳宗憲的大女兒、二女兒都結婚了，而小女兒仍未婚，加上其外型及涵養兼具，受到不少粉絲喜愛及對象追求，因此發現每天有網友寄郵件到公司信箱表示「要求婚Olivia」的意願，不只如此，對方甚至截圖Olivia的即時動態，在信件內容表示「她發了IG，我可不可以跟去？憲哥是不是可以同意？大姊是不是可以同意？」讓阿連相當困擾。對此，一旁的Sandy聽完直呼「這是真的！是真的！」透露公司信箱是共用的，所以自己也有看過相關內容，「他說拜託！拜託把老三嫁給他」，吳宗憲聽完則喊話阿連，「妳把那個表格寄過去」，打趣地做了節目效果，讓Sandy聽了笑倒歪腰，此外，阿連更表示身為經紀人還會接到接不完莫名電話，曾經接過打來向吳宗憲借錢、及聲稱是「Sandy的親生媽媽」的種種，讓Sandy哭笑不得地說：「什麼東西？！」好氣又好笑。事實上，Sandy自2022年公開三姐妹合照後，Olivia外型就引發粉絲討論，雖鮮少在螢光幕前曝光，不過個人社群也吸引萬人追蹤，今年9月她則曝光和老爸吳宗憲慶生合照，精緻臉蛋加上苗條身型，完全就是個青春少女，而就連吳宗憲也多次坦承偏心，認為Olivia是三姐妹當中最漂亮的，「老三第一名，老二第二名」，讓Sandy聽了超吃醋，「我們家小妹長得超漂亮，所以他忽略我到一個地步！」