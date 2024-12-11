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▲「永靖謝平安」活動時程表。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲替中華隊守住世界冠軍的關門守護神林凱威也會到場。（圖／記者葉政勳攝）

▲小龍女林襄（左）、李多慧(右)也將在「2024永靖謝平安家年華」現身。（圖／林襄、李多慧臉書）

「2024永靖謝平安家年華」將於12月14日(本週六)一連兩天盛大登場，首日封街搓湯圓、平安宴席開超過300桌創歷年新高，當天除有逾百攤的熱鬧市集、明華園表演，在世界12強棒球冠軍賽為台灣霸氣關門的味全龍球星林凱威以及小龍女林襄、李多慧等人，也將到場體驗謝平安文化，民眾更能領到12強「台灣好棒！ 龍來永靖謝平安冠軍帽」，數量有限，記得衝往現場。由永靖鄉公所、永靖鄉共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會及成美文化園主辦的「永靖謝平安家年華」，本月14日及15日在永靖鄉登場，首日將有千人搓湯圓、謝平安表演與祭典、市集活動、明華園演出，次日則有24村宮廟神尊集體出巡繞境祭祀祈福。永靖鄉共好協會理事長陳雍讓說，謝平安是早期農業社會歲末秋收舉辦的酬神儀式，用以答謝神明一年來的庇佑，頂新和德文教基金會創辦人魏應充2019年起促成地方人士恢復這項傳統，今年邁入第六年。陳雍讓說，今年活動相當豐富，除了需事先報名、目前已額滿的「千人搓湯圓Ｘ梅花平安宴」已有300桌、規模創歷年之最，今年市集活動攤位也高達百攤，包含永靖才能買到的荖葉故鄉滷蛋、DIY手作攤位及精心挑選的攤販將帶來各種驚喜產品與體驗。首日也將有味全龍小龍女及永興、福德、永靖國小分別帶來各種精彩表演。為邀請更多在地民眾參與文化慶典，成美文化園14日也特別開放彰化縣民半價入園，並配合慶典開放東園區夜遊，同步舉辦夜間市集、煙火秀，及在晚間7點推出由明華園總團孫翠鳳領銜壓軸演出的大型戶外千人平安戲，頂新和德文教基金會今年也邀請，參與「千人搓湯圓Ｘ梅花平安宴」。當天下午1點，基金會也將在成美文化園廣場舉辦「台灣好棒！ 龍來永靖謝平安冠軍帽限量送」活動，只要加入「永靖共好協會」、「成美文化園」及「頂新和德文教基金會」三個官方帳號Line 好友，將有機會免費領取12強世界冠軍紀念帽。另外，味全龍也在成美文化園舉辦龍將與啦啦隊員簽名及拍照會，活動詳情可上味全龍官方粉專查詢。