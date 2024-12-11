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美國股市迎來壓回壓力，四大指數昨（10）日全數收黑，其中台積電ADR大跌逾3%，拖累台北股市今（11）日同步走低，開盤下跌16.72點、來到23108.36點，隨後在權值股熄火之下，失守23000點關卡，最低一度來到22880.57點，不過盤中一度有買盤挹注，成功站回23000點，但可惜尾盤跌幅擴大，終場下跌221.45點或0.96%、收在22903.63點，日K連5黑，並且失守10日線以及23000點關卡，成交量為3279.77億元。大盤開低震盪，櫃買指數開盤下跌0.31點、來到257.9點，不過中小型股今日走勢強勁，帶動櫃買成功翻紅，最高一度來到259.33點，可惜尾盤也同樣迎來賣壓，終場下跌0.43點或0.17%，收在257.78點，日K連4黑，並且失守10日線以及月線，成交量為981.13億元。今日個股成交量排行榜前五名：神達、富喬、陽明、泰金寶-DR、鴻海；個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、聯發科、緯穎、智邦。權值股也同步走低，權王台積電明日除息，每股配發現金4元，今日是買進的最後一日，開盤下跌20元、來到1045元，隨後有買單挹注，最高一度來到1060，不過尾盤賣壓襲擊，終場下跌20元或1.88%，收在最低價1045元，日K連2黑，並且失守10日線，拖累大盤指數就有159點，也就是說今日有超過7成的跌點是來自於台積電，也因此市場也觀察台積電明日是否再度上演秒填息好戲。台積電收在最低價也拖累半導體股走弱，友威科下跌逾7%，威盛、晶心科下跌逾3%，辛耘、世界先進、公準下跌逾2%。賣壓也擴散到設備股，由田下跌逾7%，川寶、萬潤下跌逾5%，亞翔、昇益下跌逾4%，固緯、京鼎、辛耘下跌逾2%。鴻海開盤下跌2元、來到190元，雖然盤中一度翻紅來到194元，但也是曇花一現，立即翻黑，終場收在最低價189元，失守190元，下跌3元或1.56%，日K連5黑，拖累大盤指數就有13點；昨日逆勢走高的聯發科開盤下跌30元、來到1320元，盤中最低一度來到1305元，不過尾盤有買單敲進，拉抬股價終場收在平盤價1350元。記憶體供過於求，使得價格急跌，拖累族群股價，記憶體三雄重跌表態，南亞科下跌逾5%，旺宏下跌逾4%，華邦電下跌逾3%。賣壓也擴散到模組廠，威剛下跌逾2%，至上、商丞、宇瞻下跌逾1%。航運股今日再度沉船，類股指數盤中跳水翻黑、終場下跌逾1%。益航下跌逾3%，中櫃、長榮航、新興、台灣虎航下跌逾2%，萬海、華航、山隆、台航、長榮、陽明、宅配通、中航、裕民、遠雄港、四維航、台驊投控、正德下跌逾1%。不過今日有不少族群受惠消息面而逆勢走高，捲土重來的是資安概念股，多檔亮燈漲停，包括零壹、全景軟體、資通、華經，其他個股也有好表現，智聯服務上漲近7%，虎門科技上漲逾5%，叡揚資訊、倍力上漲逾4%，系微、伊雲谷上漲逾3%，緯軟、凌群、凌網上漲逾2%。此外，機器人概念股也同步走高，全球傳動、陽程亮燈漲停，大銀微系統上漲逾8%，所羅門、慧友上漲逾6%，和椿上漲逾5%，直得上漲逾4%，智邦、聯策上漲逾3%。台海再拉警報，推動軍工概念股今日再度走強。我國國防部9日說明，中共解放軍自9日起連續3天展開軍演，並在中國浙江、福建以東一帶空域開設7處空域保留區，儘管解放軍尚未正式宣布，國防部已開設應變中心開設，針對可能發動的軍演高度戒備。對此，有國安高層透露，中共解放軍此次的軍事行動為近30年來最大規模，甚至動員部署長達70天，包括海軍船艦約60艘、海警船30艘等，數量非常驚人。話題激勵軍工概念股走強，昇達科上漲逾9%，東典上漲逾6%，千附精密上漲逾4%，事欣科上漲逾3%，亞航、前鼎、邑錡、凌華上漲逾2%。此外，美中開始展開無人機戰爭，根據外電報導，美國將禁止中國無人機製造商「大疆創新（DJI）」和「道通智能（Autel Robotics）」在美銷售新機，中國則祭出無人機零組件外銷管制措施反制，美中之爭燒到無人機，法人表示，台廠將迎轉單商機。因此相關個股同步走高，亞光上漲逾4%，系微上漲逾3%，致茂、群電上漲逾2%。還未上市就成為巨嬰、擁有86萬股民的月月配ETF元大台灣價值高息（00940）今日除息，每受益單位配發0.04元，市場認為可以順利填息，不過遇到大盤走低，陷入貼息窘境，終場下跌0.08元或0.84%，收在9.4元。