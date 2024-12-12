NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月12日賽程，只有2場比賽進行，勝者將搶下NBA盃4強最後2張門票，焦點之戰上午10點30分金州勇士將在客場交手休士頓火箭，勇士近10戰取得4勝6敗，火箭近10戰收穫6勝4敗，此組合可說是強強對決十分精彩，《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。
🏀觀戰重點：勇士交手火箭焦點之戰
📍比賽背景
勇士在上一場對上灰狼的比賽，陷入苦戰，最終靠著Stephen Curry和Buddy Hield在下半場的甦醒，最終驚險獲勝，火箭上一場比賽則是擊敗快艇，球隊近10場比賽拿下6勝4敗，整體狀態略勝於勇士，但雙方過去10次交手不論主客場，都由勇士奪下勝利，因此本場比賽，火箭也要想辦法斬斷勇士的對戰10連勝。
📍數據對比
勇士場均得分114.1分（聯盟排名第11），火箭場均得分則是113.6分（聯盟排名第13）。
勇士本季投籃命中率為45.4％（排名聯盟第22），火箭本季投籃命中率為43.9％（排名聯盟第27）。
📍雙方關鍵球員
勇士：上一場對上灰狼，Hield雖首節狀態不佳，但第二節開始手感持續加溫，也帶動勇士在外圍的攻勢，對上火箭的比賽，Hield能否維持手感，是勇士能否奪勝的關鍵。
火箭：Green今年破繭而出，目前場均能砍下19.5分、4.7籃板，成為火箭一哥，加上中鋒Alperen Sengun也打出18.5分、10.6籃板「場均雙十」的表現，在兩人的帶領下，今年火箭也重新升空。
🟡NBA2024-25例行賽第12月12日賽程表：
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：勇士VS火箭 10:30
愛爾達ELTA.TV：無
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
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📍比賽背景
勇士在上一場對上灰狼的比賽，陷入苦戰，最終靠著Stephen Curry和Buddy Hield在下半場的甦醒，最終驚險獲勝，火箭上一場比賽則是擊敗快艇，球隊近10場比賽拿下6勝4敗，整體狀態略勝於勇士，但雙方過去10次交手不論主客場，都由勇士奪下勝利，因此本場比賽，火箭也要想辦法斬斷勇士的對戰10連勝。
📍數據對比
勇士場均得分114.1分（聯盟排名第11），火箭場均得分則是113.6分（聯盟排名第13）。
勇士本季投籃命中率為45.4％（排名聯盟第22），火箭本季投籃命中率為43.9％（排名聯盟第27）。
📍雙方關鍵球員
勇士：上一場對上灰狼，Hield雖首節狀態不佳，但第二節開始手感持續加溫，也帶動勇士在外圍的攻勢，對上火箭的比賽，Hield能否維持手感，是勇士能否奪勝的關鍵。
火箭：Green今年破繭而出，目前場均能砍下19.5分、4.7籃板，成為火箭一哥，加上中鋒Alperen Sengun也打出18.5分、10.6籃板「場均雙十」的表現，在兩人的帶領下，今年火箭也重新升空。
🟡NBA2024-25例行賽第12月12日賽程表：
| MATCHUP
| 時間
|Atlanta
|@ New York
|8:00 AM
|Golden State
| @ Houston
|10:30 AM
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：勇士VS火箭 10:30
愛爾達ELTA.TV：無
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。