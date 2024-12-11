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共軍近日不僅派遣近百艘海軍船艦在台灣以東海域，還開設7處空域保留區、多架次共機擾台，我國國安部門人士稱規模更勝先前軍演，然而中國當局如外交部、國防部皆未正面證實軍演消息。但消息激勵軍工概念股走強，昇達科一度亮燈漲停來到347.5元。我國國防部9日說明，中共解放軍自9日起連續3天展開軍演，並在中國浙江、福建以東一帶空域開設7處空域保留區，儘管解放軍尚未正式宣布，國防部已開設應變中心開設，針對可能發動的軍演高度戒備。對此，有國安高層透露，中共解放軍此次的軍事行動為近30年來最大規模，甚至動員部署長達70天，包括海軍船艦約60艘、海警船30艘等，數量非常驚人。不過中國當局如外交部、國防部皆未正面證實軍演消息。今日國台辦記者會上，針對中國是否進行軍演，發言人朱鳳蓮僅回應，「對台獨分裂勢力勾連外部勢力謀獨挑釁的動向，我們是高度警惕，絕不會聽之任之」。至於中國軍方動作頻頻，朱鳳蓮回答「我們採取必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整，維護台海和平穩定，保障兩岸同胞的根本利益」。美媒《華爾街日報》今報導指出，在賴清德過境美國領土後，中國對台灣進行了1996年以來最大規模海上演習，意在測試支配第一島鏈的能力。朱鳳蓮對此則稱，堅決反對台獨分裂分子，勾連外部勢力進行謀獨挑釁，破壞兩岸關係的行徑，「賴清德之流竄訪太平洋島國，並借機過境美國，打著民主的幌子兜售台獨主張，誤導國際視聽，妄圖以外謀獨，以武謀獨，對此類挑釁我們必須反制，必須懲戒。」台海再度拉警報，也帶動軍功概念股逆勢走高，其中昇達科表現強勁，一度亮燈漲停來到347.5元，可惜漲停沒有鎖住，終場上漲逾9%。其他個股也有好表現，東典上漲逾6%，千附精密上漲逾4%，事欣科上漲逾3%，亞航、前鼎、邑錡、凌華上漲逾2%。