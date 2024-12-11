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▲林依晨上台致詞，裙擺開衩超辣。（圖／愛奇藝提供）

▲劉詩詩獲得尖叫女演員獎。（圖／愛奇藝提供）

▲秦嵐獲得觀眾喜愛的演員獎。（圖／愛奇藝提供）

2024愛奇藝尖叫之夜於12月7日在澳門銀河綜藝館舉行，設立海外單元、戲劇單元、綜藝單元、電影單元、尖叫單元、致敬單元六大榮譽單元，最終林依晨獲選亞太年度優秀演員，另外還有呂愛惠Baifern、張凌赫獲得亞太年度觀眾喜愛演員，虞書欣則是拿下年度全能藝人，楊超越獲得年度十佳演員，劉詩詩、成毅獲最佳女演員、男演員獎，白鹿獲得觀眾矚目演員獎。劉詩詩獲得尖叫女演員獎，上台頒獎時她說，「謝謝愛奇藝對我的肯定，謝謝觀眾喜歡，這是最大肯定，我也會繼續努力。」成毅拿男演員獎時上台感動對粉絲說，「謝謝你們來到現場跟我參加活動，謝謝這麼美好的舞台，讓我們一起尖叫，時間過得真的滿快，上一次站在這台上，總覺得很緊張也很激動，但是來到這裡，我很幸福。」林依晨在《不夠善良的我們》中表現出色，拿下亞太年度優秀演員獎，該劇在愛奇藝國際版上連續三周登上人氣冠軍，林依晨開心分享，「我很高興好劇能讓不同群體相互理解、體諒，並反映各時代的重要議題，期待在未來更多好劇中與大家相遇。」今年的尖叫之夜，向優秀內容和藝術家致敬，2024年愛奇藝在劇集方面推出了《唐朝詭事錄之西行》，該劇講述在離奇詭案中折射人性複雜，打開了古裝探案劇新的敘事空間，成為今年暑期檔最大爆款；《我的阿勒泰》以精品短劇集形態和獨樹一幟的美學風格，再現阿勒泰民族交融下的質樸情感，造就了「一部劇帶火一座城」的文化現象。《一念關山》、《烈焰》、《狐妖小紅娘月紅篇》、《顏心記》等作品用古典東方色彩搭建起別樣江湖，為當下的年輕觀眾再造奇幻熱血想像；懸疑標杆廠牌迷霧劇場再躍新臺階，《三大隊》、《不可告人》、《看不見影子的少年》、《錯位》等用更貼近普通人的情感視角，挖掘更深刻的人性圖鑒，為國產懸疑故事寫下新注腳。