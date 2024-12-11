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▲竇靖童對於明年來台灣開專場，覺得既期待又緊張。（圖／Roots Production提供）

竇靖童遺傳到天后媽媽王菲的好嗓音，近日正展開「狀況外」巡迴演唱會，也宣布好消息，明（2025）年3月將首度來台開唱，對於首次在台灣開個人專場，竇靖童有些緊張，笑說：「不知道會是什麼樣的狀況，不過我想大概就是一種『狀況外』吧。」而她日前在北京演出時，王菲也到場力挺愛女，當天她演唱王菲的〈你快樂所以我快樂〉，引起全場大合唱，成為當日的大彩蛋，想必她在台灣開唱，也會帶來不一樣的驚喜。竇靖童全新巡演首站10月起在上海起跑，接著一路唱到武漢及北京，此次演出從造型、歌單皆匯集5張專輯的精華曲目，為更能符合現場氛圍，她的編曲亦特別改編，首次演出就呈現竇靖童充滿魔幻與神秘感的魅力，為樂迷帶來精采演出。在上週剛落幕的北京演出，她更為歌迷帶來全新充滿未來感的燕尾服造型，特意準備的小驚喜令人眼前一亮。令人印象深刻的是，竇靖童不僅帶來多種樂器演出，包括Theremin特雷門琴、吉他等，與歌曲呼應產生全新化學反應，她的母親王菲也在觀眾席上為竇靖童加油，當天她還演唱了王菲的〈你快樂所以我快樂〉，全場忍不住跟著大合唱，替演唱會帶來意想不到的「彩蛋」。而如此精彩的演出也將在台灣登場， 竇靖童將於2025年3月14日帶著全新巡演「狀況外」來到台北，在Legacy TERA開唱，這是她出道8年以來，第一次在台灣舉辦專場，竇靖童分享，對台灣印象最深刻的就是觀眾的熱情，也體驗了演唱會從前置討論、舞台以及節目編排的所有細節，一切令她更到新鮮之餘，她將比過去演出多了壓力與期待感。提到即將在台北的演出，竇靖童表示：「期待和緊張。很久沒來台北演出了，而且這也是第一次在台北舉辦專場演出，不知道會是什麼樣的狀況，不過我想大概就是一種『狀況外』吧。」也分享空檔之餘會與在台北的好朋友們見面。隨著場次增加，竇靖童在舞台上的表現也愈發熟練，在來到台北演出之前，她將至新加坡與北美等地巡迴，帶著音樂能量前進海內外各大城市。