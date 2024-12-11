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▲陳彥翔燒死8至親，二審改判無期徒刑，陳彥翔太太的姊姊無法接受判決結果，悲痛發聲。（圖／記者徐敏娟攝）

發生在2022年6月間的新竹正義輪胎行縱火案，犯嫌陳彥翔因和洗碗等瑣事，和父母發生口角衝突後，竟出門買汽油後潑灑於家中，再點火燒屋，造成全家11口有8人慘死的悲劇，陳彥翔的母親、兒女、妻子、妹妹、大嫂和姪女，全都來不及逃生，當場命喪火窟。一審法官判處陳彥翔死刑，不過今（11）日二審合議庭法官判決逆轉，判陳彥翔無期徒刑，到庭聆判的家屬，聽到判決，完全無法接受，在高等法院外當場痛哭失聲，哭喊「不要再縱容罪惡的惡魔」「這種判決對得起誰？對得起我們嗎?」最後還連說三次「不要廢死」。陳彥翔大嫂的媽媽林雪紅，對於判決結果，數度在媒體鏡頭前哭喊、落淚，直言「台灣的司法讓我很絕望」，難以接受的情緒讓她當場哭喊「如此罪大惡極，罪無可赦的殺人犯都可以免死，司法到底還要傷害我們被害者家屬到什麼境地？這樣的判決，我如何接受，我不能接受。」痛哭失聲。她不滿表示，「不要用假設性的論點，來顛覆殺人犯的犯罪事實」她認為法官稱陳彥翔有悔改之心，是假的，是演的，在面臨生死攸關，誰不演？誰不假？她反問，「若這件事發生在本件法官律師的兒女身上，是否還會為傷害你們至親的殺人犯，如此辯駁?」她問承審法官「還會做出如此判決嗎?」林雪紅數度悲從中來，相當悲憤，她直指法官「不要以為你們是在拯救生命，有多偉大」「你們救的是一條惡魔的命，可能會害死更多無辜的生命，不要讓自己再做遺臭萬年的事了，不要再縱容罪惡的惡魔了。」她也向陳彥翔的辯護律師陳雨凡喊話，「你所謂殺人犯，沒有浪費社會資源，法扶用納稅人的錢，請了三位大律師顛倒黑白，極盡所能為其辯護，不是在浪費社會資源嗎？」林雪紅悲憤強調，「如果弒母、殺妻、殺子等等背負8條人命，情節如此重大的罪犯都可以免死，那真的司法死了，這是違背民意，違背善良的判決，我無法接受！」她認為法官今日的判決，對不起受害家屬，最後還在鏡頭前，落淚連喊三次「不要廢死」，希望司法可以還給家屬公道，不要再有二度傷害。林雪紅也點名，「你們這些廢死聯盟、廢死法官、廢死的律師們，你們可知道，這些日子，我們這些被害人家屬是如何度過的嗎？我每一個日日夜夜難眠，哭到眼睛都快看不清楚的日子，你們經歷過嗎？為何你們可以在我千瘡百孔的傷口上，再插一把刀，你們真的是人嗎？」她懇求總統、法務部以及立委，能審慎評估廢除死刑造成的危害有多大，對被害者家屬造成的傷害有多大。同時陳彥翔太太的姐姐，也聲淚俱下說，「這兩年來，至今仍沒有辦法走出來，永遠忘不了兩年前那個晚上，大火燒得那麼猛烈，現在聽到消防車聲音都會害怕，對他們非常不公平」她也想問「到底有誰可以為我們伸張正義？我們的痛，你們不會懂，憑什麼要廢死？」對家屬來說，真的沒有辦法接受。