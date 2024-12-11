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▲維持理想體重也是提高懷孕機率的方式之一，建議身體質量指數（BMI）控制在18.5~24範圍內。（示意圖／取自photo AC）

國內有愈來愈多夫妻苦於不孕困擾，國健署為協助這些揪心伴侶，對於人工生殖常見5大迷思，包括試管嬰兒流產風險、胚胎植入數量與成功率的關係、試管療程對健康的影響，以及人工生殖嬰兒的健康問題等，提出清楚的說明，並提供備孕7大招，鼓勵有意生育的夫妻迎接新生命。國健署說明，若接受試管嬰兒療程而懷孕，流產機率其實與自然懷孕相近，皆為10~20%左右，而流產原因則多與胚胎本身發育有關，例如染色體異常導致的自然流產。此外，夫妻雙方年齡，也是流產風險提高原因，國健署建議民眾把握女性25~35歲之間、男性40歲前的黃金生育年齡。國健署表示，根據2021年人工生殖施行結果分析，植入單一胚胎成功率為35%，植入2或3個胚胎的成功率為29~32%，兩者成功率相近，且胚胎植入顆數愈多，發生多胞胎妊娠(雙胞胎或以上)的機率也會增加，孕產婦發生併發症及胎兒早產、低出生體重的風險也將上升，所以國際皆鼓勵降低胚胎植入數。國健署指出，試管嬰兒療程的安全性經過科學實證，但過程中的身心健康及如何預防「卵巢過度刺激症候群（OHSS）」仍相當重要。OHSS是試管嬰兒療程中可能出現的副作用之一，會引起卵巢腫大、噁心、腹瀉等症狀，嚴重者可能導致腹水、栓塞、腎功能受損。根據2021年人工生殖施行統計，OHSS發生率約3%，雖多為輕症，但仍應降低發生風險，不應過度在意荷爾蒙、取卵數等數值，並應與醫師充分溝通，且按時回診，依照個人狀況調整、落實治療計畫。研究指出，試管嬰兒長大後的發展與自然受孕無異，而父母年齡仍是影響胎兒健康的重要因素之一，尤其孕婦超過35歲，將面臨更高的流產、早產風險，胎兒出現先天缺陷或低出生體重的情形也會增加，而男性40歲後的染色體異常率也增加，使精子不易與卵子結合。此外，國外研究顯示，45歲以上男性生育恐提高配偶罹患妊娠糖尿病的風險，且可能與寶寶罹患自閉症、躁鬱症或思覺失調症等疾病有關，因此考量母嬰健康，適齡生育不論男女都非常重要。國健署強調，除非是篩檢遺傳疾病等醫療必要，國內醫療法規禁止懷孕進行性別篩檢，人工生殖也不得選擇胚胎性別，而醫師不應以任何形式揭露胎兒性別。■規律作息：調整日常作息，增加踏青、靜坐等時間以減低生活壓力。■運動：睡眠充足及規律運動，都有助保持良好身心。■維持理想體重：將身體質量指數(BMI)控制在18.5~24範圍內。■遠離菸、酒，並避免藥物濫用。■均衡飲食，適量攝取高蛋白食物與維生素。■遠離高溫環境、有害化學物質及放射性物質。■偵測排卵期：女性每天晨起測量基礎體溫，可依排卵前1天體溫約下降0.1~0.2℃，及排卵後體溫約升高0.3~0.5℃等體溫變化，盡量明確找出排卵期。