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▲趙薇請人送上花籃，向恩師永別。（圖／NOWnews攝影中心）

▲趙薇版本的「小燕子」為瓊瑤所喜愛。（圖／IMDB）

▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

國寶級言情小說家兼編劇瓊瑤（本名陳喆）4日在淡水寓所輕生去世，享壽86歲，今（11）日一早家屬在台北市懷愛館（原第二殯儀館）舉辦家祭，稍早於陽明山完成花葬儀式，瓊瑤和亡夫平鑫濤永眠臻善園。被瓊瑤視為最愛的「小燕子」、大陸一線女星趙薇託人送花籃追念恩人，選用的還是瓊瑤阿姨最愛的紫色，相當心細。今天一早還沒7點，與瓊瑤親如母女的林心如親自前往懷愛館追念恩師，後輩藝人趙薇、秦嵐和大陸傳媒湖南衛視、芒果TV等都託人送上花籃，陳建斌和蔣勤勤則致上輓聯，被陸方封殺而隱身3年的趙薇，字卡上寫著「悼親愛的阿姨，流芳千古，趙薇敬輓」，並附上一大盆淡紫、深藍等顏色交錯的花籃。瓊瑤生前最愛的顏色就是紫色，像《一簾幽夢》系列角色「紫菱」、《還珠格格》系列角色「紫薇」都有「紫」字，親友們深知這點，每年幫瓊瑤過壽，大家都會送紫色系的花卉，被瓊瑤提攜過的林心如、蘇有朋等人也不例外，每年必定會致贈紫色鮮花、禮物慶祝老人家生日，因此每逢4月20日前後，瓊瑤家中都會變成一片紫色花海。瓊瑤過世前，曾經有粉絲在她的臉書留言：「她還是我最愛的那個姑娘，小燕子趙薇！」瓊瑤看到後立刻按讚，間接證實趙薇飾演《還珠格格》系列劇中的「小燕子」為她所鍾愛，此外，瓊瑤也對粉絲說過：「好高興還珠格格還在你們心裡！她（趙薇）也一直在我心裡。嘻嘻！」對趙薇版小燕子的喜愛不言自明。瓊瑤小檔案本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎