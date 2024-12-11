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台北上海雙城論壇預計下周正式登場，不過卻傳出，陸委會恐怕因中共軍事威脅，不排除喊卡雙城論壇。對此，國民黨主席朱立倫喊話，絕不希望民進黨再因為意識形態，想要透過各種小手段，造成兩岸重要交流活動受到任何延宕、阻礙。朱立倫在中常會上提及，兩岸交流比兩岸交惡好，兩岸對話要取代兩岸對抗，這是我們長期所堅持的，全民都希望是和平，而怎麼樣和平？就是展現善意，透過交流對話。朱立倫說，國民黨一貫的立場非常明確，國民黨副主席夏立言、秘書長黃健庭目前正在上海參加上海台協的交接典禮，上個禮拜馬英九基金會邀請年輕學子到台灣來，普遍受到年輕人的歡迎，而在這個過程當中，綠營卻是不斷惡意攻擊、惡意扭曲，希望造成兩岸的對立，實在覺得非常的遺憾。朱立倫認為，對於年輕人交流，都要以正面正確態度去看待，同樣馬英九下個禮拜要帶大九學堂的學子到大陸參加青年交流活動，我們也表達最高的祝福，也謝謝馬英九的辛勞，也希望年輕人透過交流，能夠讓兩岸更和平，降低敵對氣氛。朱立倫舉例，南投、杭州兩個月前舉辦「兩湖論壇」， 雙方舉辦非常成功，可是當時文化部、陸委會也是存心刁難，對於12月17日即將來臨的雙城論壇，我們都準備好了，相信蔣萬安、台北市也希望透過跟上海的交流，做城市的交流，研討市政彼此觀摩。朱立倫喊話，絕不希望民進黨再因為意識形態，想要透過各種小手段，造成兩岸重要交流活動受到任何延宕、阻礙，「希望雙城論壇能夠辦得越成功越好，讓兩岸能夠透過交流，把緊張敵對的氣氛能夠降低，這是國民黨共同的期待，再次呼籲民進黨政府不要耍小手段，不要透過各種的方式放話阻礙，甚至破壞任何的兩岸交流」。