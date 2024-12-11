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《鏡週刊》10日報導指出，柯營內部人士爆料，2024總統大選藍白合在君悅飯店破局隔天，柯文哲立刻透過立委羅廷瑋聯繫蔡正元，想找台中市長盧秀燕，企圖創造出「柯盧合」。國民黨立委徐巧芯爆料，柯文哲有2支手機，其中一支手機被另外一支手機命名為「羅廷瑋」，不過她也緊急澄清，並非是說柯文哲「假冒」羅廷瑋，只是推測可能是柯文哲輸入錯誤，或者有其他原因。對此，國民黨台北市議員游淑慧直呼，「感覺柯文哲157的腦袋，滿滿的歪步數。」游淑慧今（11）日在臉書發文表示，昨天下午錄影時，她聽到徐巧芯提到羅廷瑋根本沒有跟蔡正元聯繫，而是柯文哲有A、B 2支手機，其中A手機被他的B手機命名為「羅廷瑋」，但那兩隻手機都是柯文哲自己的。因此所謂「羅代傳柯給蔡委員」的訊息，其實也是柯文哲手機傳出去的，而非羅廷瑋代轉。游淑慧透露自己聽完後，直呼不可思議，「柯的腦袋有什麼問題？這套路也太深？那麼早就布套路？為了掩人而目？還自導自演？兩支手機互傳？一支命名他人的名字？實在亂七八糟至於當時怎麼會想到用借名羅廷瑋名字？是不是因為想搞得好像國民黨內部都在幫他？太難想像的157腦廻路」。游淑慧說，這讓她想到北士科案，元大一再公開否認有提供北士科招商標案建議，但市府潛在投資者訪談，居然出現與元大的訪談記錄。「當時大家也在猜，是不是借名記錄？一遇到柯，就會出現這些羅生門。但如果連這種事都做得出來，感覺柯文哲157的腦袋，滿滿的歪步數。」