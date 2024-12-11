▲議員曾朝榮指出，影片內所說的，台中市現在已經淪為統戰一級戰區(圖／柳榮俊攝2024.12.11)

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近日爆出網紅youtube協助中國大外宣的影片，台中市議會總質詢，市議員曾朝榮點出攝徒日記的影片中明確指出，中國武夷山統戰部要求要找台中市太平區的、未去過大陸的台灣青年過去文化交流。曾朝榮指出，如影片內所說的，台中市現在已經淪為統戰一級戰區，網友都戲稱去臺中如入境中國，前幾天更接獲家長反映送小孩子上學時發現後面布告欄上貼的是中國大陸的地圖，地圖上清楚寫出中國大陸地圖六字，而右下角卻出現台灣，家長驚慌地求助，表示不希望孩子從小就受到這種統戰教育。對此，曾朝榮對教育局嚴厲指出，無論是國小或國中的孩子都尚在學習階段中，沒有很強的媒體識讀能力，更需要嚴格把關，他要求，凡是進入校園內的教具都需要嚴格審查，對於這種入侵校園的統戰教育更該訂定出明確規範來避免，不可有僥倖心態。議員蔡耀頡指出，現在統戰的觸角已經進入台中市，太平就有宮廟的宣傳海報，招收50人的赴中寺院參訪團7天6夜，當地的食宿交通全程免費，如果是學生補助機票費八成，更要求要先申辦微信，以利聯絡。蔡耀頡質疑，這是否透過參訪行為進行落地招，詢問有參加過類似活動的人，也透露行程中有宣傳統戰的議題，目前參考旅行社的行程費用，1人就超過3萬元，50人的費用超過150萬，這筆費用是由台灣的宮廟負擔還是有中國的介入？他表示，不反對宮廟至中國進行宗教交流，但相關單位應該審慎評估，避免中國透過這種假參訪真統戰的方式來滲透臺灣。議員江肇國表示，國民黨是戒嚴的第一品牌與唯一品牌，市長盧秀燕身為國民黨內被視為未來主席的潛在人選，不僅毫無檢討國民黨過去錯誤的自覺，甚至轉移焦點栽贓民進黨，這種推卸責任、扭曲事實的行為，實在是令人不齒。對於近年來共機擾台以及中共即將展開1996年以來最大規模的軍事演習，盧秀燕竟然聲稱「不知情」，這種逃避責任、對中共懼怕到失去基本判斷的態度，顯示她完全沒有保衛台灣的能力與勇氣。議員也指出，雙城論壇將在台北舉行，2022年蔣萬安曾公開承諾，舉辦的前提是中共停止擾台，但現在中共軍演箭在弦上，蔣萬安卻仍然執意舉辦，而盧秀燕作為當年全力替蔣萬安站台助選的主要推手之一，卻選擇沉默，不敢對蔣萬安說半句重話，讓人非常失望。