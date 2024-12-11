我是廣告 請繼續往下閱讀

媒體報導，民進黨2026年有意與台北市議員苗博雅合作，在台北市長選戰中，迎戰台北市長蔣萬安。對此，同樣被視為北市長熱門人選之一的民進黨立委王世堅今（11）日受訪時表示，他認為苗博雅、綠委吳思瑤、莊瑞雄都很適合，「我沒有考慮自己」。對於傳出有意參選2026年台北市長，苗博雅昨天透過社群媒體表示，政治這條路，「你的對面一定有很多對手，想盡辦法把你弄出局，但我在場上不是為了自己的帳面成績，是為了大家的期待，為了我們要一起贏」。民進黨下午召開中常會，王世堅會前談到此事時說，他認為吳思瑤、莊瑞雄都很適合，「我沒有考慮自己」。王世堅表示，民進黨主席賴清德已經鄭重要求黨公職，在各自崗位上為國家社會做事，所以現在都不談2026。媒體追問苗博雅是否適合？王世堅直呼，苗博雅很好；至於苗是否入黨，他認為是細節問題，人選適不適合比較重要。